Esenyurt'ta gözaltına alınan gazeteciler serbest

Van’daki seçim gaspına karşı İstanbul Esenyurt’taki protestolar sırasında 86 kişi, göz altına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında eylemi takip eden Artı Gerçek muhabiri Müzeyyen Yüce, Mezopotamya Ajansı muhabiri Ferhat Sezgin, Pir Haber Ajansı (PİRHA) muhabiri Dilan Şimşek ve Yeni Yaşam gazetesi muhabiri Sema Korkmaz da bulunuyordu.

Polis, Esenyurt’taki Van eyleminde üç gazeteciyi gözaltına aldı

DEM Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 86 kişinin tamamının adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi. 4 gazeteci de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Polis, gazeteci Ferhat Sezgin’in burnunu kırdı

Türkiye Gazeteciler Sendikası tarafından yapılan açıklamada "Meslektaşlarımız adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı! Özgürlüklerine kavuşmalarını sevinçle karşılıyoruz. Adli kontrol şartı da gazetecilerin basın özgürlüğü üzerinde baskı yaratmaktadır. En yakın zamanda kaldırılmasını istiyoruz" denildi

Meslektaşlarımız adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı!

Özgürlüklerine kavuşmalarını sevinçle karşılıyoruz.

Adli kontrol şartı da gazetecilerin basın özgürlüğü üzerinde baskı yaratmaktadır.



En yakın zamanda kaldırılmasını istiyoruz. #GazetecilikSuçDeğildir https://t.co/AzVMWpGaxN — Gazeteciler Sendikası (@TGS_org_tr) April 5, 2024

Yüce: Gazetecileri işkence ile yıldıramazsınız

Esenyurt’ta haber takibi yaparken darp edilerek gözaltına alınan gazetecilerden Müzeyyen Yüce X hesabından yaptığı açıklamada, " Darp raporu ile birlikte bu hukuksuzluğu yapanlar hakkında suç duyusunda bulunacağız. Gazetecileri işkence ile yıldıramazsınız. Yazmaya devam" dedi

Esenyurt’ta haber takibi yaparken darp edilerek gözaltına alınmıştım. İki günlük gözaltının ardından bugün serbest bırakıldım. Darp raporu ile birlikte bu hukuksuzluğu yapanlar hakkında suç duyusunda bulunacağız. Gazetecileri işkence ile yıldıramazsınız. Yazmaya devam — Müzeyyen Yüce (@muzeyyenyuce07) April 5, 2024

(AD)