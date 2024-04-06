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Yayın Tarihi: 6 Nisan 2024 09:20
 ~ Son Güncelleme: 6 Nisan 2024 11:44
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Esenyurt'ta gözaltına alınan gazeteciler serbest

Esenyurt’ta haber takibi sırasında gözaltına alınan Artı Gerçek muhabiri Müzeyyen Yüce, Mezopotamya Ajansı muhabiri Ferhat Sezgin, Pir Haber Ajansı (PİRHA) muhabiri Dilan Şimşek ve Yeni Yaşam gazetesi muhabiri Sema Korkmaz adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Esenyurt'ta gözaltına alınan gazeteciler serbest
Fotoğraf: MA

Van’daki seçim gaspına karşı İstanbul Esenyurt’taki protestolar sırasında 86 kişi, göz altına alınmıştı. 

Gözaltına alınanlar arasında eylemi takip eden Artı Gerçek muhabiri Müzeyyen Yüce, Mezopotamya Ajansı muhabiri Ferhat Sezgin, Pir Haber Ajansı (PİRHA) muhabiri Dilan Şimşek ve Yeni Yaşam gazetesi muhabiri Sema Korkmaz da bulunuyordu.

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DEM Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 86 kişinin tamamının adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi. 4 gazeteci de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Türkiye Gazeteciler Sendikası tarafından yapılan açıklamada "Meslektaşlarımız adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı! Özgürlüklerine kavuşmalarını sevinçle karşılıyoruz. Adli kontrol şartı da gazetecilerin basın özgürlüğü üzerinde baskı yaratmaktadır. En yakın zamanda kaldırılmasını istiyoruz" denildi

Yüce: Gazetecileri işkence ile yıldıramazsınız

Esenyurt’ta haber takibi yaparken darp edilerek gözaltına alınan gazetecilerden Müzeyyen Yüce X hesabından yaptığı açıklamada, " Darp raporu ile birlikte bu hukuksuzluğu yapanlar hakkında suç duyusunda bulunacağız. Gazetecileri işkence ile yıldıramazsınız. Yazmaya devam" dedi

(AD)

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