Esenyurt'ta CHP'lilere polis müdahalesi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınarak tutuklanması ve yerine kayyım atanmasına yönelik tepkiler devam ediyor. CHP yönetimi, bu gelişmeler üzerine Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) Esenyurt ilçe binasında toplama kararı almıştı.

CHP’nin çağrısının ardından, Esenyurt Belediyesi ve binanın hemen yanında bulunan Esenyurt Üniversitesi ve AVM çevresi polis tarafından barikatlarla kapatıldı.

Saat 13.30'da yapılacak toplantı öncesinde CHP heyeti, otobüsle Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’ndaki ilçe binasına ulaşmak istedi. Ancak meydanı barikatlarla çevreleyen polis, otobüsün alana girişine izin vermedi. Bu engelleme üzerine, CHP milletvekilleri Özgür Karabat, Mahmut Tanal ve Ali Mahir Başarır’ın da aralarında bulunduğu partililer polisle tartıştı.

Meydana yürümek isteyen CHP’lilerin barikatı zorlaması üzerine, polis biber gazı kullandı.

“Bu otobüs alana girecek”

CHP heyetini taşıyan otobüs, polis ve zırhlı araçlar tarafından durduruldu. Bunun üzerine, otobüsün direksiyonuna geçen CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, “Yargı sopasıyla siyaseti dizayn etmek isteyenlere CHP izin vermeyecek. Bu otobüs alana girecek,” diyerek polislere seslendi.

Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran kalabalık ise “Baskılar bizi yıldıramaz” ve “Hak, hukuk, adalet” sloganları attı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Mahmut Tanal’ın emniyet yetkilileriyle yaptığı görüşmenin ardından, otobüs alana giriş yaptı.

CHP heyetini taşıyan otobüs, Esenyurt Meydanı'nda polis tarafından durduruldu. Otobüsün direksiyonuna geçen @OzgurKarabatCHP:



🗣️ “Yargı sopasıyla siyaseti dizayn etmek isteyenlere CHP izin vermeyecek. Bu otobüs alana girecek.”



Video: @ruken_tuncel https://t.co/StjYniLjMM pic.twitter.com/129M1c5bss — bianet (@bianet_org) October 31, 2024

Özel: Tüm İstanbulluları Cumhuriyet Meydanı’na bekliyoruz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, başkanlık edeceği MYK toplantısı öncesinde Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda bir açıklama yaptı.

Özel, saat 16.00’da belediye önünde yapılması planlanan mitingin, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirileceğini ifade etti ve tüm İstanbulluları mitinge davet etti:

“Dün Esenyurt’un iradesine, Esenyurt’ta yaşayan her iki kişiden birinin oy verdiği belediye başkanımız tutuklanarak ve yerine kayyum atanarak darbe yapıldı. Biz bunu protesto etmek üzere, bu durumu milletimizle paylaşmak üzere bütün programlarımızı iptal ettik. Tüm milletvekillerimiz ve tüm yöneticilerimizle Esenyurt’tayız. MYK’mız Esenyurt İlçe Başkanlığında toplanmış durumda. O toplantıya birazdan başkanlık edeceğim.

Saat 16.00’da da belediyenin önüne bir çağrı yapmıştık. Belediye başkanını tutuklayarak, Esenyurt Belediyesi’ne el koyanlar, akıllarınca önündeki meydanı daraltmak için oraya bariyerlemeler yaparak, polis bariyerleri kurarak o meydanı daraltıp sanki bizim irademizi geriletecek, geriletebileceklerini düşündüler.

Sorduk, ‘Esenyurt’un en büyük meydanı neresi?’ diye, bu meydanmış. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı, daha büyük yok. O yüzden bizim sayımızı az göstermeye çalışanlara inat saat 16.00’daki toplanacağımız yer Esenyurt Cumhuriyet Meydanı olarak değiştirilmiştir. Tüm İstanbulluları, tüm Esenyurtluları saat 16.00’da Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’na bekliyoruz. Saat 16.00’da Esenyurtlularla birlikte, İstanbullularla birlikte bu kirli oyuna karşı halkın iradesini savunacağız. İstanbul’un iradesini savunacağız. Türkiye’nin geleceğini savunacağız.”

Açıklamanın ardından Özel, MYK toplantısına katılmak üzere CHP Esenyurt ilçe binasına girdi. Meydanı terk etmeyen kalabalık ise bekleyişini sürdürüyor.

(RT)