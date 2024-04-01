Esenyurt'ta CHP-DEM Parti ittifakı kazandı

İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri olan Esenyurt'ta ilk verilere göre Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) de destek verdiği, CHP çatısı altında seçimlere giren Ahmet Özer, ilk verilere göre oyların yüzde 50’ye yakınını alarak seçimi önde götürüyor.

Esenyurt'ta seçim zaferi 'Selo'ya Özgürlük' sloganlarıyla kutlandı. pic.twitter.com/h3IPM6s5Nu — Mezopotamya Ajansı (@MAturkce) March 31, 2024

Şuana kadar sandıkların yüzde 50’si açılırken, Esenyurtlu yurttaşlar, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Esenyurt ilçe binası önüne gelerek, sonuçları kutluyor. İlçe binası önünde toplanan yurttaşlar, “Direne direne kazanacağız” , “ Jin Jîyan Azadi” sloganlarını attı.

Kitle araçlarla konvoy yaparak Esenyurt Meydanı, sokak ve caddelere çıkarak sevincini gösterdi.