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Yayın Tarihi: 1 Nisan 2024 01:34
 ~ Son Güncelleme: 1 Nisan 2024 01:44
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Esenyurt'ta CHP-DEM Parti ittifakı kazandı

İstanbul'da 'Kent Uzlaşısı' nedeniyle DEM Parti tarafından desteklenen CHP seçimi kazanan parti oldu. Seçim zaferi DEM Partililer tarafından da coşkuyla kutlandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Esenyurt'ta CHP-DEM Parti ittifakı kazandı

İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri olan Esenyurt'ta ilk verilere göre Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) de destek verdiği, CHP çatısı altında seçimlere giren Ahmet Özer, ilk verilere göre oyların yüzde 50’ye yakınını alarak seçimi önde götürüyor.

Şuana kadar sandıkların yüzde 50’si açılırken, Esenyurtlu yurttaşlar, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Esenyurt ilçe binası önüne gelerek, sonuçları kutluyor. İlçe binası önünde toplanan yurttaşlar, “Direne direne kazanacağız” , “ Jin Jîyan Azadi” sloganlarını attı.

Kitle araçlarla konvoy yaparak Esenyurt Meydanı, sokak ve caddelere çıkarak sevincini gösterdi.

Seçim 2024 esenyurt CHP
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