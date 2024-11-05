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Yayın Tarihi: 5 Kasım 2024 10:34
 ~ Son Güncelleme: 5 Kasım 2024 10:49
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Esenyurt kayyımı Can Aksoy, belediye meclisine kayyım atadı

Ahmet Özer'in yerine kayyım olarak atanan Can Aksoy, seçilmiş belediye meclis üyelerinin görevlerini memurlara devretti. Belediye başkanlığının ardından belediye meclisine de fiilen kayyım atandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Esenyurt kayyımı Can Aksoy, belediye meclisine kayyım atadı

İçişleri Bakanlığı’nın Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine kayyım olarak atadığı İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy önce belediye başkan yardımcılarını görevden aldı.

Ardından da seçilmiş kişilerden oluşan belediye meclisinin görev ve yetkilerini encümenin memur üyelerine devretti.

Aksoy’un belediye birim ve personeline gönderdiği imzalı yazı şöyle:

“5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesinin Ek fıkrasında; ‘.... Meclisin, Encümenin ve Komisyonların görev ve yetkileri 31 inci maddede belirtilen üyeler tarafından yürütülür’ denilmektedir. Bu itibarla 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 31. maddesinde belirtildiği şekilde Belediye Meclisimizin, komisyonların ve encümenin görev ve yetkileri ikinci bir talimata kadar encümenin memur üyeleri tarafından yürütülecektir.”

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
esenyurt belediyesi kayyım can aksoy
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