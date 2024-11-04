Esenyurt kayyımı Can Aksoy belediye başkan yardımcılarını görevden aldı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı’nın yerine atadığı kayyım Can Aksoy, belediye başkan yardımcılarını görevden aldı.

Aksoy, Oktay Kılıç, Osman Yalçın ile Murat Düzgün'ün görevden alındığına dair yazıyı belediyenin tüm birimlerine gönderdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de bugün belediye önünde yaptığı açıklamada görevden almaları doğruladı. "Belediye başkan yardımcılarının Oktay Kılıç, Osman Yalçın, Murat Düzgün'e görevlerinin sonlandığına dair yazı kayyım tarafından tebliğ edildi" dedi.

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(HA)