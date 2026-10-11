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YT: Yayın Tarihi: 11.10.2026 15:47 11 Ekim 2026 15:47
 ~  SG: Son Güncelleme: 11.10.2026 15:55 11 Ekim 2026 15:55
Okuma Okuma:  1 dakika

Esenyurt Belediyesi’ne yönelik soruşturmada 9 kişi tutuklandı

Esenyurt Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş’ın da bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Esenyurt Belediyesi’ne yönelik soruşturmada 9 kişi tutuklandı
Fotoğraf: Ferhat Yaşar
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Esenyurt Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş’ın da bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

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Soruşturmada 10 kişi adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.

Kayyım süreci

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından tutuklanan ilk belediye başkanı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer olmuştu. Özer’in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediyesine kayyım atanmıştı. Belediye halen kayyım tarafından yönetiliyor.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
esenyurt belediyesi operasyon tutuklama
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