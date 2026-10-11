Esenyurt Belediyesi’ne yönelik soruşturmada 9 kişi tutuklandı

Esenyurt Belediyesi’ne yönelik soruşturma kapsamında aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş’ın da bulunduğu 9 kişi tutuklandı.
Esenyurt Belediyesine operasyon: 17 kişi gözaltına alındı
7 Ekim 2026
Soruşturmada 10 kişi adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı.
Kayyım süreci
31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından tutuklanan ilk belediye başkanı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer olmuştu. Özer’in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediyesine kayyım atanmıştı. Belediye halen kayyım tarafından yönetiliyor.
(FY)