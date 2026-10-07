Esenyurt Belediyesine operasyon: 17 kişi gözaltına alındı

Kayyım yönetimindeki Esenyurt Belediyesine yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddialarına ilişkin soruşturmada 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Esenyurt Belediyesi abluka altında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, belediyedeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddia edildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 19 kişiden 17’si düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atandı

Kayyım süreci 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından tutuklanan ilk belediye başkanı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer olmuştu. Özer’in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediyesine kayyım atanmıştı. Belediye halen kayyım tarafından yönetiliyor.

BİR KUMPAS DAHA ÇÖKTÜ Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer serbest

(FY)