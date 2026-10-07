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YT: Yayın Tarihi: 07.10.2026 08:55 7 Ekim 2026 08:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 07.10.2026 09:03 7 Ekim 2026 09:03
Okuma Okuma:  1 dakika

Esenyurt Belediyesine operasyon: 17 kişi gözaltına alındı

Esenyurt Belediyesine yönelik ihale ve rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Esenyurt Belediyesine operasyon: 17 kişi gözaltına alındı
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Kayyım yönetimindeki Esenyurt Belediyesine yönelik rüşvet ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddialarına ilişkin soruşturmada 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Esenyurt Belediyesi abluka altında
Esenyurt Belediyesi abluka altında
6 Kasım 2024

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, belediyedeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddia edildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 19 kişiden 17’si düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atandı
Esenyurt Belediyesi'ne kayyım atandı
31 Ekim 2024

Kayyım süreci

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından tutuklanan ilk belediye başkanı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer olmuştu. Özer’in tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediyesine kayyım atanmıştı. Belediye halen kayyım tarafından yönetiliyor.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer serbest
BİR KUMPAS DAHA ÇÖKTÜ
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer serbest
11 Kasım 2025

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
esenyurt belediyesi operasyon Gözaltı kayyım
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