Esenyurt Belediyesi’nde “kayyım sürgünü”: Haber yazıyordum, yer temizleyeceğim

Esenyurt Belediyesi Basın Müdürlüğü’nde çalışıyordu. Görevi, belediyenin haberlerini yazmak ve kamuoyuyla paylaşmaktı.

Ancak Esenyurt Belediyesi’ne kayyım atanmasıyla birlikte kariyerinde beklenmedik bir dönemeç yaşandı.

CHP’li Belediye Başkanı Ahmet Özer’in görevden alınıp tutuklanmasının ardından, yerine kayyım olarak atanan Can Aksoy’un kararıyla Çelik, Basın Müdürlüğü’ndeki görevinden alınıp Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne gönderildi.

Bu durumu bir “sürgün” olarak nitelendiren Çelik, yaşananların mesleki etik ve hukuka aykırı olduğunu belirtiyor.

"Bir gerekçe sunulmadan sürgün edildim"

Çelik, yaşadıklarını şu sözlerle anlatıyor:

“Üniversiteden mezun olduktan sonra üç yıldır Esenyurt Belediyesi Basın Müdürlüğü’nde çalışıyorum. Habercilik yapıyor, belediyenin iletişim faaliyetlerine katkı sağlıyordum. Ancak ne bir gerekçe gösterildi ne de bana haber verildi. Bir sabah Basın Müdürlüğü’ndeki görevimden alındığımı ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne gönderildiğimi öğrendim. Bu tamamen haksız bir karar. Haber yazıyordum artık yer temizleyeceğim. Ben gazeteciyim ve işimi seviyorum. Bu haksız istifaya zorlama amaçlı atama kararını kabul etmiyorum. ”

"İstifaya zorlanıyoruz"

Görev yerinin değiştirilmesine tepki gösteren Çelik, yapılan bu hamlenin sadece kendisini değil, pek çok belediye çalışanını etkilediğini ifade ediyor:

“Burada yalnız değilim. Benimle aynı durumda olan başka arkadaşlarım da var. Gerekçesiz şekilde görevlerinden alınıyor, farklı birimlere gönderiliyorlar. Bu, bir baskı ve mobbing yöntemi. İnsanları istifa etmeye zorlamak için yapılan bir hareket.”

"Mesleğim için direniyorum"

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışmaya zorlanmasının mesleki olarak kabul edilemez olduğunu belirten Çelik, şunları söylüyor:

“Ben bir gazeteciyim, bir üniversite mezunuyum. Gazetecilik yaptığım bir birimden alınarak doğrudan temizlik işlerine gönderilmek, meslek onuruma bir saldırıdır. Beni bir büro işçisi olarak göstermişler ama asıl hedef, beni yıldırıp istifaya zorlamak. Ancak ben buna boyun eğmeyeceğim. Mesleğim ve onurum için direniyorum.”

Çelik, yaşananların hukuki boyutuna da dikkat çekiyor:

“Tüm kurallara uygun şekilde çalışmaya devam edeceğim. Ama aynı zamanda hukuki süreci başlatacağım. Haklılığımı kanıtlamak için mücadele edeceğim. Halkın belediyesi dediğimiz bir kurumda bu şekilde bir baskıyı kabul etmiyorum.”

"Bana bir sebep sunulmadı"

Kendisinin başka bir birime gönderilme gerekçesiyle ilgili hiçbir açıklama yapılmadığını belirten Çelik, "Bu uygulamayı kabul etmiyorum.Ne bir açıklama yapıldı ne de bir gerekçe gösterildi. Direkt olarak görevimden alındım. Bu sürecin geçeceğini biliyorum benim olan yerde direnmeye onurumla çalışmaya devam edeceğim”

"Direneceğiz, mücadele edeceğiz"

Bu süreci bir mücadele olarak gören Çelik, kararlı duruşunu şu sözlerle dile getiriyor:

“Beni ve diğer arkadaşlarımı susturmak, yıldırmak istiyorlar. Ama biz direneceğiz. Meslek onurumu ve emeğimi savunacağım. Bu süreçte halkın desteğine de ihtiyacımız var. Belediyeler halkın belediyesidir, kişilerin değil.”

Zehra Çelik’in yaşakları belediyelerdeki görev değişikliklerinin siyasi bir baskı aracı olarak kullanıldığına dair tartışmaları bir kez daha gündeme taşıyor.

Çelik, haklı mücadelesini sürdüreceğini ve mesleğini savunmaya devam edeceğini vurguluyor.

"Yeni atamalar" böyle duyuruldu İstifa eden Esenyurt Belediyesi Genel Koordinatörü Ali Gökmen, sosyal medya hesabından kayyımın yaptığı 'yeni atamaları' paylaştı. Gökmen, belediyede gazeteci olarak çalışan personeli Temizlik İşleri'ne, video kurgusu yapanın da Fen İşleri'ne atandığını belirtti. Medyatava'nın paylaştığı görev yeri değişen isimler şöyle: Zehra Çelik - Gazeteci - Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne. Baki Billah Kahraman - Kameraman - Sosyal İşler Müdürlüğü’ne. Hakan Kıdır - İdari İşler -Yerel Hizmetler Müdürlüğü’ne. Bilal Karatoprak - Saha çalışanı - Destek Hizmetler Müdürlüğü’ne. Aziz Bektaş - Grafik- Kütüphane Müdürlüğü’ne. Ali Emre Yılmaz -Kurgucu - Fen İşleri Müdürlüğü'ne.

(EMK)