Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınması belediye önünde protesto edildi.

Belediye binası önünde toplanan halk, “Faşizme karşı omuz omuza” ve “Hak hukuk adalet” sloganları attı.

CHP heyeti de belediye önünde açıklama yaptı.

CHP'li belediye başkanı gözaltına alındı

Zeybek: Savcı hukuk ilkelerine aykırı hareket etti

MA’da yer alan habere göre; CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, "Ahmet Özer’in sicil kaydı pırıl pırıldır" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın dosyaya gizlilik kararı getirilmesine rağmen açıklama yayımlanmasına tepki gösteren Zeybek, "Savcılığın yaptığı açıklama hukuk ilkelerine aykırıdır. Kamuoyunda algı oluşturmak ve yanlış bir enformasyon taktiğidir. Ahmet Özer’in yanında olduğumuzu buradan bir kez daha haykırmak istiyoruz" diye konuştu.

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Esenyurt Belediyesi önünde eylem: Kırılan kapıları yüzünüze çalacağız

Karabat: Başkanımıza kararlılıkla sahip çıkacağız

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ise, şunları söyledi:

"Belediyenin çalışanları ve anahtarı burada bulunduğu halde belediye başkanlığı makamının kapısını kırarak girenler bilsin ki kırdıkları kapı demokrasi kapısıdır. Kırdıkları kapı halkın kapısıdır, hakkın kapısıdır. O kırılan kapıları yüzlerine çalacağımızdan emin olsunlar. Büyük bir kararlılıkla belediye başkanımıza sahip çıkacağız. Biz Vatan Emniyete gittik. Bize ‘avukat kısıtlılığı var’ denildi. Oradan çıktık. Yarım saat sonra bir bilgi geldi ve dosyanın basın mensuplarına ulaştığını öğrendik. Hani dosya gizliydi ve hani kısıtlılık vardı? Avukatına bile vermediğiniz bilgiyi neden ve niçin paylaşma gereği duydunuz? Ben size söyleyeyim çünkü bir manipülasyon yapma gereği duyuyorsunuz. Biz sizin bu oyunlarınızı çok gördük. O kadar büyük oyun oynadınız ki bu ülkenin genelkurmay başkanına ‘terörist’ dediniz. Şimdi aynı numaraları çekiyorsunuz.”

Açıklama sonrası oturma eylemi başlatıldı.

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(RT)