ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 30 Ekim 2024 16:03
 ~ Son Güncelleme: 30 Ekim 2024 16:19
2 dk Okuma

Esenyurt Belediyesi önünde eylem: Kırılan kapıları yüzünüze çalacağız

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınmasının ardından belediye binası önünde toplanan halk, “Faşizme karşı omuz omuza” ve “Hak hukuk adalet” sloganları attı.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Esenyurt Belediyesi önünde eylem: Kırılan kapıları yüzünüze çalacağız
*Fotoğraf: MA

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınması belediye önünde protesto edildi.

Belediye binası önünde toplanan halk, “Faşizme karşı omuz omuza” ve “Hak hukuk adalet” sloganları attı.

CHP heyeti de belediye önünde açıklama yaptı.

CHP'li belediye başkanı gözaltına alındı
CHP'li belediye başkanı gözaltına alındı
Bugün 09:03

Zeybek: Savcı hukuk ilkelerine aykırı hareket etti

MA’da yer alan habere göre; CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, "Ahmet Özer’in sicil kaydı pırıl pırıldır" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın  dosyaya gizlilik kararı getirilmesine rağmen açıklama yayımlanmasına tepki gösteren Zeybek, "Savcılığın yaptığı açıklama hukuk ilkelerine aykırıdır. Kamuoyunda algı oluşturmak ve yanlış bir enformasyon taktiğidir. Ahmet Özer’in yanında olduğumuzu buradan bir kez daha haykırmak istiyoruz" diye konuştu.

CHP heyeti emniyet müdürlüğünde: Hukukla konuşulacak bir süreç yok
CHP heyeti emniyet müdürlüğünde: Hukukla konuşulacak bir süreç yok
Bugün 10:48

Esenyurt Belediyesi önünde eylem: Kırılan kapıları yüzünüze çalacağız
Esenyurt Belediyesi önünde eylem: Kırılan kapıları yüzünüze çalacağız
Bugün 16:03

Karabat: Başkanımıza kararlılıkla sahip çıkacağız

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ise, şunları söyledi:

"Belediyenin çalışanları ve anahtarı burada bulunduğu halde belediye başkanlığı makamının kapısını kırarak girenler bilsin ki kırdıkları kapı demokrasi kapısıdır. Kırdıkları kapı halkın kapısıdır, hakkın kapısıdır. O kırılan kapıları yüzlerine çalacağımızdan emin olsunlar. Büyük bir kararlılıkla belediye başkanımıza sahip çıkacağız.

Biz Vatan Emniyete gittik. Bize ‘avukat kısıtlılığı var’ denildi. Oradan çıktık. Yarım saat sonra bir bilgi geldi ve dosyanın basın mensuplarına ulaştığını öğrendik. Hani dosya gizliydi ve hani kısıtlılık vardı? Avukatına bile vermediğiniz bilgiyi neden ve niçin paylaşma gereği duydunuz? Ben size söyleyeyim çünkü bir manipülasyon yapma gereği duyuyorsunuz.

Biz sizin bu oyunlarınızı çok gördük. O kadar büyük oyun oynadınız ki bu ülkenin genelkurmay başkanına ‘terörist’ dediniz. Şimdi aynı numaraları çekiyorsunuz.”

Açıklama sonrası oturma eylemi başlatıldı.

Bakırhan: Adalet Bakanlığı ile tecridin kaldırılmasıyla ilgili bir görüşme oldu
Bakırhan: Adalet Bakanlığı ile tecridin kaldırılmasıyla ilgili bir görüşme oldu
Bugün 14:44

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
esenyurt belediyesi Ahmet Özer'in gözaltına alınması Prof. Dr. Ahmet Özer
ilgili haberler
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer adliyeye sevk edildi
Bugün 18:25
/haber/esenyurt-belediye-baskani-ahmet-ozer-adliyeye-sevk-edildi-301259
Özel: Kürtler 'sorunum var' diyorsa vardır, çözüm yeri Meclis'tir
Bugün 16:02
/haber/ozel-kurtler-sorunum-var-diyorsa-vardir-cozum-yeri-meclis-tir-301250
Bakırhan: Adalet Bakanlığı ile tecridin kaldırılmasıyla ilgili bir görüşme oldu
Bugün 14:44
/haber/bakirhan-adalet-bakanligi-ile-tecridin-kaldirilmasiyla-ilgili-bir-gorusme-oldu-301246
Erdoğan'dan Özel'e Özer yanıtı: Attığımız adımlardan geri durmayacağız
Bugün 14:13
/haber/erdogan-dan-ozel-e-ozer-yaniti-attigimiz-adimlardan-geri-durmayacagiz-301243
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınmasına tepkiler
Bugün 12:28
/haber/esenyurt-belediye-baskani-ahmet-ozerin-gozaltina-alinmasina-tepkiler-301239
CHP heyeti emniyet müdürlüğünde: Hukukla konuşulacak bir süreç yok
Bugün 10:48
/haber/chp-heyeti-emniyet-mudurlugunde-hukukla-konusulacak-bir-surec-yok-301236
CHP'li belediye başkanı gözaltına alındı
Bugün 09:03
/haber/chp-li-belediye-baskani-gozaltina-alindi-301229
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer adliyeye sevk edildi
Bugün 18:25
/haber/esenyurt-belediye-baskani-ahmet-ozer-adliyeye-sevk-edildi-301259
Özel: Kürtler 'sorunum var' diyorsa vardır, çözüm yeri Meclis'tir
Bugün 16:02
/haber/ozel-kurtler-sorunum-var-diyorsa-vardir-cozum-yeri-meclis-tir-301250
Bakırhan: Adalet Bakanlığı ile tecridin kaldırılmasıyla ilgili bir görüşme oldu
Bugün 14:44
/haber/bakirhan-adalet-bakanligi-ile-tecridin-kaldirilmasiyla-ilgili-bir-gorusme-oldu-301246
Erdoğan'dan Özel'e Özer yanıtı: Attığımız adımlardan geri durmayacağız
Bugün 14:13
/haber/erdogan-dan-ozel-e-ozer-yaniti-attigimiz-adimlardan-geri-durmayacagiz-301243
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınmasına tepkiler
Bugün 12:28
/haber/esenyurt-belediye-baskani-ahmet-ozerin-gozaltina-alinmasina-tepkiler-301239
CHP heyeti emniyet müdürlüğünde: Hukukla konuşulacak bir süreç yok
Bugün 10:48
/haber/chp-heyeti-emniyet-mudurlugunde-hukukla-konusulacak-bir-surec-yok-301236
CHP'li belediye başkanı gözaltına alındı
Bugün 09:03
/haber/chp-li-belediye-baskani-gozaltina-alindi-301229
Sayfa Başına Git