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Yayın Tarihi: 31 Ekim 2024 11:00
 ~ Son Güncelleme: 31 Ekim 2024 15:38
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Esenyurt Belediyesi kuşatma altında: "Kayyım istemiyoruz"

İstanbul Valiliği'nin kayyım atandığını duyurmasıyla birlikte Esenyurt Belediye binası çevresindeki polis sayısı artırıldı. Belediye binası ve binanın hemen yanında bulunan Esenyurt Üniversitesi ve AVM çevresi barikatlarla kapatıldı.

Ruken Tuncel

KUBi Kurdî Bixwînin
Ruken Tuncel

Ruken Tuncel

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Esenyurt Belediyesi kuşatma altında: "Kayyım istemiyoruz"

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in dün gözaltına alınıp tutuklanması ve yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’un kayyım olarak atanmasına tepkiler büyüyor.

İstanbul Valiliği’nin sabah saatlerinde kayyım atandığını duyurmasıyla birlikte, belediye binası çevresindeki polis sayısı artırıldı. Belediye binasının yanı sıra, hemen yakınındaki Esenyurt Üniversitesi ve AVM’nin çevresi de barikatlarla kapatıldı.

Barikatlarla çevrilen alana halkın girişine izin verilmedi. Belediyenin önüne çok sayıda TOMA sevk edilirken, polis helikopterleri de sürekli Esenyurt semalarında uçuş yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da sabahın erken saatlerinde belediye binası önünde incelemelerde bulundu. Aktaş, gazetecilere çekim yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Kayyım olarak atanan Can Aksoy ise İstanbul Valiliği’ne gittikten sonra, kapatılan belediye girişinden binaya giriş yaptı.

Kayyımdan ilk fotoğraf

Esenyurt Belediyesi, sosyal medya platformu X'ten "İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Can AKSOY, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır" notuyla kayyım Aksoy'un fotoğrafını paylaştı.

Esenyurtlu yurttaşlar: Kayyım istemiyoruz

Özer'in tutuklanmasına ve yerine kayyım atanmasına tepki gösteren yurttaşlar, "Kayyım istemiyoruz, Esenyurt'ta savaş çıkar" dedi.

34 yıldır Esenyurt'ta yaşadığını ve Özer'e oy verdiğini söyleyen bir yurttaş, belediye başkanının tutuklanmasını ve yerine kayyım atanmasını kabul etmediğini söyledi.

Bir diğer yurttaş ise kayyım gidene kadar belediyeye vergi ödemeyeceğini ifade etti.

“Sabah Gazetesi mi yargıç yoksa bu cezayı veren mi?”

Esenyurtlu bir diğer yurttaş ise “Esenyurt’ta her iki insandan birinin oyunu alan Ahmet Özer, halkına hizmet eden bir terörist oldu. Benim bildiğim terörist halkına hizmet etmez, var olanı yıkar. Ama bu adam sekiz ayda, bir belediye başkanının beş yılda yapmadığını yaptı” dedi.

Özer’in tutuklanma sürecini 'garabet' olarak nitelendiren yurttaş, “Mahkeme sonuçlanmadan Sabah Gazetesi manşet atıyor, ‘Kayyım atacayacaklar’. Sabah mı yargıç yoksa bu cezayı veren mi?” diye sordu.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
esenyurt belediyesi
Ruken Tuncel
Ruken Tuncel
[email protected] tüm yazıları
bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve...

bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve kadın alanlarında çalıştı. İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde okudu.

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