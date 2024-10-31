Esenyurt Belediyesi kuşatma altında: "Kayyım istemiyoruz"

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in dün gözaltına alınıp tutuklanması ve yerine İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy’un kayyım olarak atanmasına tepkiler büyüyor.

İstanbul Valiliği’nin sabah saatlerinde kayyım atandığını duyurmasıyla birlikte, belediye binası çevresindeki polis sayısı artırıldı. Belediye binasının yanı sıra, hemen yakınındaki Esenyurt Üniversitesi ve AVM’nin çevresi de barikatlarla kapatıldı.

Barikatlarla çevrilen alana halkın girişine izin verilmedi. Belediyenin önüne çok sayıda TOMA sevk edilirken, polis helikopterleri de sürekli Esenyurt semalarında uçuş yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da sabahın erken saatlerinde belediye binası önünde incelemelerde bulundu. Aktaş, gazetecilere çekim yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Kayyım olarak atanan Can Aksoy ise İstanbul Valiliği’ne gittikten sonra, kapatılan belediye girişinden binaya giriş yaptı.

Kayyımdan ilk fotoğraf

Esenyurt Belediyesi, sosyal medya platformu X'ten "İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Can AKSOY, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır" notuyla kayyım Aksoy'un fotoğrafını paylaştı.

İstanbul Vali Yardımcısı Sayın Can AKSOY, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevine başlamıştır. pic.twitter.com/zkyzBTxBpA — ESENYURT BELEDİYESİ (@EsenyurtBLDYS) October 31, 2024

Esenyurtlu yurttaşlar: Kayyım istemiyoruz

Özer'in tutuklanmasına ve yerine kayyım atanmasına tepki gösteren yurttaşlar, "Kayyım istemiyoruz, Esenyurt'ta savaş çıkar" dedi.

34 yıldır Esenyurt'ta yaşadığını ve Özer'e oy verdiğini söyleyen bir yurttaş, belediye başkanının tutuklanmasını ve yerine kayyım atanmasını kabul etmediğini söyledi.

Bir diğer yurttaş ise kayyım gidene kadar belediyeye vergi ödemeyeceğini ifade etti.

“Sabah Gazetesi mi yargıç yoksa bu cezayı veren mi?”

Esenyurtlu bir diğer yurttaş ise “Esenyurt’ta her iki insandan birinin oyunu alan Ahmet Özer, halkına hizmet eden bir terörist oldu. Benim bildiğim terörist halkına hizmet etmez, var olanı yıkar. Ama bu adam sekiz ayda, bir belediye başkanının beş yılda yapmadığını yaptı” dedi.

Özer’in tutuklanma sürecini 'garabet' olarak nitelendiren yurttaş, “Mahkeme sonuçlanmadan Sabah Gazetesi manşet atıyor, ‘Kayyım atacayacaklar’. Sabah mı yargıç yoksa bu cezayı veren mi?” diye sordu.

(RT)