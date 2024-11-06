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Yayın Tarihi: 6 Kasım 2024 13:47
 ~ Son Güncelleme: 6 Kasım 2024 15:04
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Esenyurt Belediyesi abluka altında

CHP İstanbul Başkanı Özgür Çelik, CHP vekilleri Gamze Taşçıer, Engin Altay  ve Merkez Yürütme Kurulu üyeleri belediye binasına girmek istedi. Ancak belediye binasını abluka altına alan polis, geçişe izin vermedi. Yetkililerle görüşen heyet, daha sonra binaya alındı. Heyet kayyımla görüşecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Esenyurt Belediyesi abluka altında

İçişleri Bakanlığı kararıyla 31 Ekim’de kayyım atanan Esenyurt Belediyesi önünde CHP'li meclis üyelerinin demokrasi nöbeti sürüyor.

CHP İstanbul Başkanı Özgür Çelik, CHP vekilleri Gamze Taşçıer, Engin Altay  ve Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ile meclis üyeleri belediye binasına girmek istedi. Ancak belediye binasını abluka altına alan polis, girişe izin vermedi.

Bu sırada Çelik ile polis arasında arbede yaşandı.

Polisin engellenmesine tepki gösteren CHP Milletvekili Gamze Taşçıer polise, "Ben vekilim bana dokunamazsınız" dedi.

Emniyet yetkilileri ile yapılan müzakereler sonuç vermeyince heyet, engellenmeyi alkışlarla protesto etti.

Daha sonra belediye binasına girmesi engellenen CHP heyeti, oturma eylemine başladı.

Oturma eyleminin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile yapılan görüşmelerin ardından CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay ve İl Başkanı Özgür Çelik'in belediye binasına girmesine izin verildi.

Altay ve Çelik'in beraberindeki 5 kişilik heyet kayyımla görüşecek. Öte yandan heyetin İstanbul Valisi Davut Gül'le de görüşeceği belirtildi.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
esenyurt belediyesi kayyım 2024 CHP
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