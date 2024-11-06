Esenyurt Belediyesi abluka altında

İçişleri Bakanlığı kararıyla 31 Ekim’de kayyım atanan Esenyurt Belediyesi önünde CHP'li meclis üyelerinin demokrasi nöbeti sürüyor.

CHP İstanbul Başkanı Özgür Çelik, CHP vekilleri Gamze Taşçıer, Engin Altay ve Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ile meclis üyeleri belediye binasına girmek istedi. Ancak belediye binasını abluka altına alan polis, girişe izin vermedi.

Bu sırada Çelik ile polis arasında arbede yaşandı.

Polisin engellenmesine tepki gösteren CHP Milletvekili Gamze Taşçıer polise, "Ben vekilim bana dokunamazsınız" dedi.

Emniyet yetkilileri ile yapılan müzakereler sonuç vermeyince heyet, engellenmeyi alkışlarla protesto etti.

Daha sonra belediye binasına girmesi engellenen CHP heyeti, oturma eylemine başladı.

🔴#EsenyurtBelediyesi abluka altında



📍CHP İstanbul Başkanı Özgür Çelik, CHP vekilleri Gamze Taşçıer, Engin Altay ve Merkez Yürütme Kurulu üyeleri belediye binasına girmek istedi. Ancak belediye binasını abluka altına alan polis, geçişe izin vermedi.



👇https://t.co/dRF31AWmIS pic.twitter.com/DZfLyJdWwy — bianet (@bianet_org) November 6, 2024

Oturma eyleminin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile yapılan görüşmelerin ardından CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay ve İl Başkanı Özgür Çelik'in belediye binasına girmesine izin verildi.

Altay ve Çelik'in beraberindeki 5 kişilik heyet kayyımla görüşecek. Öte yandan heyetin İstanbul Valisi Davut Gül'le de görüşeceği belirtildi.

(RT)