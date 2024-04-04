Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer mazbatasını aldı

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Esenyurt Belediye Başkanlığı'na seçilen Prof. Dr. Ahmet Özer mazbatasını aldı. Özer, DEM Parti ve CHP'nin "Kent Uzlaşısı" adayı idi.

Esenyurt'ta yüzde 49.05 oy alarak seçimi kazanan Prof. Dr. Ahmet Özer, devir teslim töreni ile görevi Kemal Deniz Bozkurt’tan devraldı.

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Esenyurt Belediye Başkanlığı'na seçilen Prof. Dr. Ahmet Özer, İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını teslim aldı.

Ardından Esenyurt eski belediye binasına gelen Özer, burada düzenlenen tören ile belediye başkanlığı mührünü Bozkurt’tan teslim alarak görevine başladı.

Törende yaptığı konuşmada Esenyurt’u bir barış ve kardeşlik kenti haline getireceklerini söyleyen Özer, “Kemal Bey’e bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. Biz de kendisinin bırakmış olduğu yerden Esenyurt’umuzu daha ileriye götürebilmek daha huzurlu daha yaşanılabilir bir kent haline getirebilmek için gece gündüz demeden çalışacağız. Halkımıza sözümüz var. Şimdi çalışma sırası bizde. Birlikte çalıştık, birlikte başardık. Bu seçimin sonucunun önce Esenyurt halkına sonra İstanbul’a ve tüm Türkiye’ye hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

“Ulaşılabilir bir belediye başkanı olacağım”

İlçeyi yönetirken asla adaletten ayrılmayacağını ve ulaşılabilir bir belediye başkanı olacağını belirten Başkan Özer, “Biz geldikten sonra halkımızla kucaklaştık, hemhâl olduk. Ben söz verdiğim günden itibaren artık Esenyurt’un Belediye Başkanı olacağım Allah’ın izniyle. Kapsayıcı olacağız, herkesi kapsayacağız. Kimseyi dışarda bırakmayacağız. Herkese eşit davranacağız. En önemlisi şu ki; ulaşılabilir bir belediye ve belediye başkanı olacağız demiştik. Bu sözlerimizin arkasında duracağız. Asıl işimiz şimdi başlıyor. Seçimi kazanmak önemli ama ondan daha önemlisi seçimi kazandıktan sonraki süreci kazanmak. O nedenle 5 yıl boyunca yaptığımız hizmetlerle halkımızın gönlünde yer edinmemiz lazım. Ne demiştik; halkımızın gönlünün profesörü olmaya geliyoruz. Allah’ın izni ile bunu yapacağız" dedi.

İBB ile uyum içerisinde çalışacaklarına dikkat çeken Başkan Özer son olarak şunları ekledi: “İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu bizim yol arkadaşımız, benim dostum. İBB Başkanı olması, bizimle uyum içinde olması, bizim onunla uyum içinde olmamız aynı zamanda hizmetlerin Esenyurt’umuza gelmesi demek. Bu bizim en büyük avantajlarımızdan biridir. O nedenle Sayın İmamoğlu’nu da buradan yürekten selamlıyorum.”

(EMK)