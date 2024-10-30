Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınmasına tepkiler

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, bu sabah saatlerinde evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Dosyaya gizlilik kararı ve 24 saat avukat kısıtlılığı getirildi.

Özer’in gözaltına alınmasına başta CHP'liler olmak üzere, siyasi parti temsilcileri tepki gösterdi. Özer’in gözaltına alınmasına verilen tepkilerden bazıları şöyle:

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: "Bildiğimiz, denenmiş yöntemler yine devrede. Hem yeni yöntemlere, toplumsal barışa ihtiyacımız var diyeceksiniz hem de aynı hukuk dışı, siyasi yöntemlere devam edeceksiniz. Şunu da unutmamak lazım; yeni görevlendirmeler, bu operasyonların zemini için yapılmıştı. Geçen hafta DİAYDER’le ilgili verilen ağır mahkumiyet kararları, bunun ilk işaretiydi. Adalet ve Kalkınma Partisi yargıyı siyasi operasyonlara alet etmeye çalışıyor; Prof. Dr. Ahmet Özer’in gözaltı işlemine derhal son verilmelidir."

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: "Kimin terörle mücadele ettiğini kimin iktidar mücadelesi verdiğini biliyoruz. İktidarlar gelip geçer; savcılar ve hakimler adaletin tecellisi için yalnızca kanunlara bağlı kalmalıdır. Olan bitenin yeni süreçle bağlantılı olduğunun farkındayız. CHP'yi başka bir yerde göstermeye çalışanların amaçlarını biliyoruz. Abdullah Öcalan'ı Meclis'te konuşmaya davet edenlerin, Öcalan'ın konuşmasında adı geçti diye bir belediye başkanına gözaltı yapmalarını dikkatle izliyoruz."

CHP heyeti emniyet müdürlüğünde: Hukukla konuşulacak bir süreç yok

"Bu ülkenin huzur ve barışına kastediyorsunuz"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: “Prof. Dr. Ahmet Özer bu ülkede dekanlık, rektör yardımcılığı yapmış, devlete hizmet vermiş bir akademisyendir. Esenyurt'u rant için talan edenlere, Esenyurtluyu sefalete mahkum edenlere, Esenyurt'a ihanet edenlere karşı halkın iradesiyle seçilmiş belediye başkanıdır. Sokaktaki canilere, uyuşturucu baronlarına, çetelere ve türlü istismarcılara dokunmayanlar tarafından şafak baskınıyla evinden gözaltına alınmasını kabul etmiyoruz. Siyaseti yargıyla dizayn etmeye çalışanları uyarıyoruz: Bu ülkenin huzur ve barışına kastediyorsunuz! Esenyurtlular Cumhuriyet Halk Partili bir başkan seçmiştir, hazmedeceksiniz.”

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları: “Halkların iradesiyle seçilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in hedef alınmasıyla verilmek istenen mesaja cevabımız nettir. Halkın iradesi gasp edilemez. Edildiği yerde demokrasiden, hak ve hukuktan bahsedilemez. Esenyurt Belediyesine yapılan bu saldırı sonlandırılmalı. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer serbest bırakılmalıdır.”

22 ve 23. Dönem AKP Van, 24. Dönem Antep milletvekili Hüseyin Çelik: "Sayın Ahmet Özer, saygın bir bilim adamı ve onlarca kitabı olan bir aydındır. Sabahın köründe gözaltına alınmasını doğru bulmuyorum.10 yıllık bir takipten söz ediliyor. Bu arkadaş, Belediye Başkanı olmadan rektördü. Rektörken görüşmek suç değil mi? Niçin şimdi?"

AKP MKYK Üyesi ve 25. ve 26.Dönem AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu: “Ahmet Özer gözaltına alınmış, sorgulama sürecinden önce yorum yapmayalım, ama şunu da söylemeden geçmeyelim: Cumhurbaşkanı’ndan, bugünkü grup toplantısında, Devlet Bey’in çağrısına yönelik daha net açıklamalar beklenirken yaşanan bu gözaltının zamanlaması çok manidar!”

SOL Parti Genel Başkanı Alper Taş: “AKP-MHP İktidarının ‘ normalleşme’ siyasetinin bir aldatmaca olduğu, esas amacın muhalefeti yumuşatmak, etkisiz kılmak ve parçalamak olduğu gerçeği Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in bu sabah gözaltına alınmasıyla bir kez daha görüldü. Bir yandan Öcalan’a çağrı yap, diğer yandan Ahmet Özer’e gözaltı yap. Bu ne yaman çelişki demiyoruz. Siyasetleri aldatmak üzerine kurulu. Biz muhalefetin haline ağlıyoruz. Görmeyen, duymayan, muhalefetin haline.” (TY)