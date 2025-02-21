Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e 15 yıla kadar hapis istemi

Tutuklanıp ve yerine kayyım atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki iddianame 115 gün sonra geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tutuklanmasının üzerinden yaklaşık 4 ay geçtikten sonra Özer hakkında hazırladığı iddianameyi 14. Ağır Ceza Mahkemesine sundu.

Özer’i "silahlı terör örgütü üyesi olmakla” suçlayan savcılık 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsini istedi. Ayrıca siyasi yasak talep etti.

Savcılık Özer'in PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 'genel talimatları' uyarınca hareket ettiğini, 'demokratik özerklik çalışmalarına katkı sunduğunu' ve Mersin'de örgüt adına ideolojik eğitim organize ettiğini iddia etti. İddianamede şöyle dedi:

"Şüphelinin PKK/KCK silahlı terör örgütünün üst düzey yöneticileri tarafından açıklanan "Kent Uzlaşısı" stratejisi kapsamında mevcut siyasi konjonktürden de faydalanarak gerçek siyasi görüş ve görüntüsünü gizlemek suretiyle batı illerinde bulunan belediyelerden Esenyurt Belediyesi'nde görev almak üzere görevlendirildiği, bu doğrultuda şüphelinin siyasi tutum ve davranışlarının üst düzey örgüt yöneticilerin talimatına göre şekillendiği, şüphelinin anlatılan şekilde silahlı terör örgütüyle süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk arz edecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle terör örgütünün üyesi konumunda bulunduğu, örgütsel konum ve faaliyetlerinin vasfı gereği yönetici konumunda bulunmasa da sair örgüt mensuplarından farklı olarak ‘özel görevi haiz’ konumda bulunması nedeniyle hakkında alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle ceza tayini gerektiği anlaşılmıştır."

(HA)