Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı

Sabah saatlerinde evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki altı saat süren ifade işleminin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Özer, üç saate yakın savcılık sorgusunun ardından "örgüt üyeliği" suçlaması ve tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Özer, hakimlik sorgusunun ardından, “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklandı.
Avukat Çiftçi: Suç üretilmeye çalışıldı
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve avukat Gül Çiftçi, kararın ardından tutuklama kararının detaylarını paylaştı.
Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, suçlamalara değindi ve şöyle dedi:
"Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer’in İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade işleminde emniyet görevlileri suç teşkil edecek herhangi bir bilgi bulamadığı için açık kaynaktan dahi rahatlıkla erişilebilen bilgileri birer suç ögesiymiş gibi kendisine yöneltti.
Gelinen noktada; Özer’in kaleme aldığı ve kendi ifadesiyle 'barış'ı konu alan Dağ Sancısı kitabından, Esenyurt Kaymakamıyla açılışını gerçekleştirdiği Kardeş Kültürler Festivali’ne katılan bir sanatçıya ilişkin iddialardan, makamında bulunan bir karikatür dergisi ve makaleden, tüm belediye başkanlarının özen gösterdiği taziye aramalarından suç türetmeye çalışıldığını görüyoruz.
31 Mart seçimlerinde aday olabilmek için gereken, adli sicil kaydı da dahil olmak üzere tüm gereksinimleri yerine getiren ve bir kamu görevlisi olan Sayın Özer’in sabah saatlerinde evinden gözaltına alınma şekli, aynı dakikalarda belediyedeki makam odasına yapılan şafak baskını gözaltı talimatının bir iddiayla veya delille değil siyaseten birilerinin verdiği emir üzerine gerçekleştiğini göstermişti.
İfade işlemi sırasında sorulan sorular ise bu emri ve siyasi operasyonu bir kez daha kanıtladı. Ahmet Özer, İstanbul’un en büyük ilçesinde her iki kişiden birinin oyuyla göreve gelen seçilmiş belediye başkanıdır. Bu iradeyi çiğnemek isteyenler başaramayacak, halk iradesi kazanacak."
Özel: Bu alçak aklı yeneceğiz
Tutuklama kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Karara tepki gösteren Özel, "halk iradesine sahip çıkacaklarını" söyledi ve ekledi:
"Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer'e 6 ay önce temiz kağıdı verenler, bugün Başkanımızı soyut iddialarla ve yıllar önce yazdığı bir kitaptaki ifadeleriyle tutuklamıştır.
Kuşkusuz asıl hedef Esenyurt'taki yurttaşlarımızın iradesidir.
Kuşkusuz biz de bu yapılanlara en sert tepkiyi gösterecek ve işletilmekte olan milleti tanımaz halkın tercihlerine saygı duymaz iğrenç planı bozacak, bu alçak aklı yeneceğiz.
Bu şartlar altında 1-3 Kasım tarihleri arasında yapacağımızı ilan ettiğimiz Antalya Kampını iptal ederek, Milletvekillerimizi İstanbul’a gitmeleri yönünde bilgilendirdik ayrıca Merkez Yönetim Kurulumuzu yarın 13.30’da Esenyurt İlçe Başkanlığımızda olağanüstü toplantıya çağırdım.
Milletvekillerimizle, yaşanan gelişmeleri değerlendirmek üzere 1-2-3 Kasım tarihlerinde İstanbul'da bir araya geleceğiz.
Parti Meclisimizi ise 3 Kasım PAZAR günü yine İstanbul'da toplayacağız.
Ayrıca tüm Esenyurt halkını ve tüm İstanbulluları yarın saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önüne davet ediyorum."
CHP'li belediye başkanı gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Özer'in “terör soruşturması” kapsamında gözaltına alındığı ifade edilmişti.
Ayrıca dosyaya gizlilik kararı ve 24 saat avukat görüş yasağı getirilmişti.
Erdoğan: Neden rahatsız oluyorsunuz?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bugün grup toplantısında Özer'in gözaltına alınmasına değinmişti.
Erdoğan, Özel’in "Bu yaşananlar son birkaç haftada yaşananlardan bağımsız değildir. Çirkin oyunu, büyük kumpası görüyoruz. Ne parçası oluruz, ne size teslim oluruz" sözlerine "Coğrafyamız bir ateş çemberine dönüşmüşken terör örgütünün mensupları Esenyurt'u kasıp kavururken bundan neden rahatsız oluyorsun? Tam aksi mevcut yönetime destek vereceksin. Attığımız adımlardan geri durmayacağız" yanıtını vermişti.
Erdoğan'dan Özel'e Özer yanıtı: Attığımız adımlardan geri durmayacağız
(RT)