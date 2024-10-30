Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklandı

Sabah saatlerinde evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki altı saat süren ifade işleminin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Özer, üç saate yakın savcılık sorgusunun ardından "örgüt üyeliği" suçlaması ve tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Özer, hakimlik sorgusunun ardından, “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve avukat Gül Çiftçi, kararın ardından tutuklama kararının detaylarını paylaştı.

Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, suçlamalara değindi ve şöyle dedi:

"Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer’in İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü’ndeki ifade işleminde emniyet görevlileri suç teşkil edecek herhangi bir bilgi bulamadığı için açık kaynaktan dahi rahatlıkla erişilebilen bilgileri birer suç ögesiymiş gibi kendisine yöneltti.

Gelinen noktada; Özer’in kaleme aldığı ve kendi ifadesiyle 'barış'ı konu alan Dağ Sancısı kitabından, Esenyurt Kaymakamıyla açılışını gerçekleştirdiği Kardeş Kültürler Festivali’ne katılan bir sanatçıya ilişkin iddialardan, makamında bulunan bir karikatür dergisi ve makaleden, tüm belediye başkanlarının özen gösterdiği taziye aramalarından suç türetmeye çalışıldığını görüyoruz.

31 Mart seçimlerinde aday olabilmek için gereken, adli sicil kaydı da dahil olmak üzere tüm gereksinimleri yerine getiren ve bir kamu görevlisi olan Sayın Özer’in sabah saatlerinde evinden gözaltına alınma şekli, aynı dakikalarda belediyedeki makam odasına yapılan şafak baskını gözaltı talimatının bir iddiayla veya delille değil siyaseten birilerinin verdiği emir üzerine gerçekleştiğini göstermişti.

İfade işlemi sırasında sorulan sorular ise bu emri ve siyasi operasyonu bir kez daha kanıtladı. Ahmet Özer, İstanbul’un en büyük ilçesinde her iki kişiden birinin oyuyla göreve gelen seçilmiş belediye başkanıdır. Bu iradeyi çiğnemek isteyenler başaramayacak, halk iradesi kazanacak."