Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer serbest

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi tensip kararıyla tahliye edildi.

Cezaevi önünde konuşan Ahmet Özer şunları söyledi:

"Müdürlerimiz ve çalışanlarımız içeride kaldı sevincimi tam olarak yaşayamadım" “Tabii, dünyanın en güzel şeyi özgürlüktür ama maalesef ben bugün özgürlüğün sevincini tam olarak yaşayamıyorum. Çünkü yüreğimin yarısını içeride bıraktım. Başta İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu olmak üzere, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar ve ilçe belediye başkanlarımız ile diğer dostlarımız, arkadaşlarımız içerideler.



O nedenle ben bu özgürlüğün sevincini bugün tam olarak yaşayamıyorum. Özellikle de bugün İBB ile ilgili iddianamenin de kabul edilmesi ve yayımlanmasıyla ortaya çıkan tablo, üzücü bir tablo olarak karşımıza çıktı. Ülkemizin içinden geçtiğimiz süreçte hukuka, demokrasiye ve hukuk güvenliğine ihtiyacı var. Demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla işlemesine büyük ihtiyacımız var.



Bu aynı zamanda, seçilmişlerin ve belediye başkanlarımızın tutuksuz yargılanabileceği bir ortamın da ilk göstergesi olmasını diliyorum benim tahliyemin.



Daha sonra bu işleri uzun uzun konuşacağız. İlk söylemek istediğim bu.



İkinci olarak, bir barış sürecinin içinden geçiyoruz. En büyük üzüntülerimden biri, dışarıda olup bu sürece yeterince katkı verememiş olmamdı. Bugün ve bugünden sonra umarım bunu ziyadesiyle yapacağım. Bu sürece vermiş olduğu samimi ve içten desteklerinden dolayı özellikle Sayın Devlet Bahçeli’ye burada teşekkür etmek istiyorum. Aynı şekilde, Sayın Feti Yıldız’ın hem hukuk güvenliğine duyulan güvenin artması için yapmış olduğu hukuki açıklamalar da içerideki insanlar için özellikle önemli dercede büyük bir rol oynadı.



Bunların da aynı zamanda pratikte işlevsel olmasını diliyorum. Üçüncü olarak, ben ve benimle beraber 10 Esenyurt personeli — başkan yardımcıları, müdürler ve çalışanlarım — aynı zamanda tutuklanmıştı. İki üç arkadaşım benimle birlikte tahliye oldu ama kalp hastası olan Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Çalış başta olmak üzere müdürlerimiz ve çalışanlarımız içeride kaldılar. Bundan dolayı da sevincimi tam olarak yaşayamadım. Umuyorum ki ilk fırsatta hak ve hukuk tecelli edecek."

Mahkeme "Aziz İhsan Aktaş dosyası"ndan beş kişiyi daha tahliye etti

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Özer'in de sanık olarak dahil edildiği "Aziz İhsan Aktaş suç örgütü"yle ilgili 578 sayfalık iddianameyi geçtiğimiz günlerde kabul etmişti.

Bugün tensip zaptı düzenleyerek taraflara tebliğ eden mahkeme heyeti, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliyesini kararlaştırdı. Yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edilen diğerleri arasında Kaan Şengül, Mustafa Mutlu, Mustafa Seymen, Ümit Gözütok ve Yaşar Özkan da var.

Tahliye gerekçesi

Mahkemenin düzenlediği zaptta tahliye gerekçesi şöyle açıklandı:

"Tutuklulukta geçirdikleri süre, bir kısım sanıklar yönünden etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma ihtimallerinin bulunması, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, tutuklama tedbirinin bu aşamada ölçülü olmayacağı hususları dikkate alınarak başka bir suçtan

tutuklu veya hükümlü değillerse..."

Tututklu kalmaya devam edecek olanlar

Tensip zaptına göre, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutukluluk halleri ise devam edecek.

Mahkeme heyeti, sanıklar Okan Övet ve Ramazan Murat Aktaş hakkında soruşturma aşamasında çıkartılan yakalama emrini kaldırılarak, ifadelerinin alınmasına yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verdi.

Ayrıca, gizli tanıklar Yaprak ve XYZ49QP'nin ses ve görüntüsünün değiştirilerek duruşmada hazır edilmesi için işlemlerin yapılmasına karar verildi. Mahkeme, yargılamanın en fazla 2 bin 520 gün yani 7 yılda tamamlanmasını hedefliyor.

Arka plan

İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın katıldığı bazı ihaleler gerekçe gösterilerek ilk olarak 13 Ocak'ta Beşiktaş Belediyesine operasyon gerçekleştirilmiş ve Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 31 kişi tutuklanmıştı.

"Kent Uzlaşısı" soruşturması kapsamında 30 Ekim 2024'te gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer de aynı soruşturma kapsamında ikinci kez tutuklanmıştı. Daha sonra Aziz İhsan Aktaş'ın "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak verdiği ifadeler üzerine bir dizi operasyon daha gerçekleştirilmiş ve sırayla Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar olmak üzere birçok isim tutuklanmıştı.

Ahmet Özer kimdir? Esenyurt’tan CHP Belediye Başkan Adayı olan Özer, 2024 yılında yapılan seçimi büyük bir farkla kazanarak Esenyurt Belediye Başkanı seçildi 1960, Van doğumlu. 1977 yılında Diyarbakır Lisesi'nden mezun oldu. 1980’de Van Eğitim Enstitüsünü, 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünü birincilikle ve bir dönem erken bitirdi ve aynı üniversitede Sosyoloji Bölümünde yan dal yaptı. Hacettepe Üniversitesinde “Aşiret Düzeni ve Brukanlar” tezi ile Sosyoloji, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde ise “Karl Popper ve Thomas Kuhn’un Bilim Felsefelerinin Karşılaştırması” tezi ile Bilim ve Siyaset Felsefesi alanında olmak üzere iki yüksek lisans yaptı. 1995 yılında Hacettepe Üniversitesinde “GAP’ın Sosyo Ekonomik ve Politik Boyutları” çalışması ile Sosyoloji Doktoru unvanını aldı; yüksek lisans ve doktora tezleri kitap olarak yayımlandı. 1980’li yılların sonunda DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) bünyesinde sürdürülen ve merkezi Şanlıurfa’da bulunan GAP Projesi’nde uzman sosyolog olarak çalıştı. 1989 yılında hazırlanan "Kürt Sorunu Raporu"na katkıda bulundu. 1992-94 yılları arasında AB tarafından desteklenen Almanya, İtalya, Fransa, Filistin ve İsrail’in paydaş olduğu yerel yönetimler alanında gerçekleştirilen Akdeniz Ülkeleri Kentsel Gelişme Projesi’nde görev aldı. Bu projede üç yıl çalıştı ve bu ülkelerin deneyimlerini yakından takip etti. Merkezi Diyarbakır’da olan GAP Belediyeler Birliğinin kuruluşunu gerçekleştirdi, genel sekreterliğini ve yönetim kurulu üyeliğini yedi yıl yürüttü. Amerika, Almanya, İtalya, Portekiz, İsrail, Filistin, Kazakistan ve Azerbaycan’da inceleme ve araştırmalarda bulundu, bu çalışmalarının tümü kitap olarak yayımlandı. 1996 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) Habitat II Zirvesi’ne Türkiye delegesi olarak katıldı. Bu zirve çerçevesinde “Göç ve Kentleşme” adında Türkçe ve İngilizce hazırladığı bir sunum gerçekleştirdi. 1997 yılında doktora sonrası ABD’nin sekiz eyaletinde demokrasi, insan hakları, başkanlık sistemi ve sosyolojik konularda araştırma ve incelemelerde bulundu ve bu çalışması daha sonra “11 Eylül, ABD-Türkiye ve Küreselleşme” adıyla kitap olarak yayımlandı. 1999 yılında “Osmanlıdan Cumhuriyete Siyasal Kurum ve Düşüncelerde Süreklilik ve Değişme” tezi ile Mersin Üniversitesinde Siyaset Bilimi doçenti oldu. 2001 yılında YÖK tarafından hukuka aykırı şekilde Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'ne gönderildi, ardından üniversite ile ilişiği kesildi. YÖK aleyhine açtığı davayı 2004 yılında kazandı, tekrar üniversiteye geri döndü. 2009 yılında ABD’de yaptığı araştırma sonucu yazdığı “11 Eylül, ABD Türkiye ve Küreselleşme” taktim tezi ile Süleyman Demirel Üniversitesinde profesör oldu. Üniversitede bölüm başkanlığı, merkez müdürlüğü, dekanlık, kurucu dekanlık, rektör yardımcılığı ve senato üyeliği görevlerinde bulundu. Bilimsel hakemli Sosyal Bilimler Dergisi’nin editörlüğünü, Toros Vizyon Dergisi’nin genel yayın yönetmenliğini yaptı. 2002-2004 arasında Mersin Üniversitesi görevlendirmesi ile Akdeniz Belediyesi Baş Danışmanı olarak görev yaptı. 2022-2023 Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi olarak Göç ve Kent Araştırmaları Merkezinde danışman öğretim üyesi olarak çalıştı. 2022-2023 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı olarak görev yaptı. Özer, aynı zamanda Türkiye-Irak İş İnsanları Derneği (TISİAD) Bilim Kurulu Başkanı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin Cemevi, İçel Sanat Kulübü (İSK) Danışma Kurulu, Van Dernekler Federasyonu Onur Kurulu ve Danışma Kurulu, Van Vakfı Bilim Kurulu Başkanı, Erciş Vakfı Sosyoloji Derneği ve Eğitim Sen üyesi. Bugüne kadar yayımlanmış 200’ün üzerinde ulusal ve uluslararası bilimsel makalesi, 350 civarında bildirisi ve dördü roman, biri göç konusunu işleyen film senaryosu olmak üzere 38 kitabı bulunuyor.

(AEK)