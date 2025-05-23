Yaklaşık yedi ay sonra ilk kez Silivri’de hâkim karşısına çıkan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğunun devamına karar verildi.

Özer'in duruşması 14 Temmuz'a ertelendi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “silahlı örgüt üyeliği” suçlamasıyla yargılanan Özer, duruşma salonuna alkışlarla girdi. Savunması bir buçuk saat sürdü.

Özer, 30 Ekim 2024'te tutuklandı ve yerine kayyıma tandı.

Duruşmayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve çok sayıda yurttaş izledi.

“Fiilen PKK diye bir örgüt yok”

Özer’in avukatı Prof. Dr. Hasan Sınar, savunmasında, “PKK kendini feshetti. Fiilen böyle bir örgüt yok. Bu nedenle suçun maddi konusu da ortadan kalkmıştır. Bu saatten sonra bu suçlamadan dolayı bir cezalandırma yoluna gitmenin toplumsal bir faydası yoktur” dedi.

Ahmet Özer ise savunmasında “Bu dosyada yer alan iddialar zan ve ön yargılarla doludur. Örgütle barış süreci yürütülüyor. Tahliyemi bu süreç nedeniyle değil, adalet için istiyorum. Ama verilecek karar sürece de katkı sağlayacaktır” dedi.

“Erkan Çakır meczup bir adamdır”

Gizli tanık beyanları ve HTS kayıtlarına da değinen Özer, kendisine yöneltilen suçlamaların dayanaksız olduğunu belirtti. “Erkan Çakır meczup bir adamdır. Hakkımda gayri ahlaki beyanlarda bulunduğu için suç duyurusunda bulundum,” dedi. Elvan Beyaztaş ve Cemal Kavak isimlerini tanımadığını da ifade etti.

Kent Uzlaşısı ve adaylık süreci hakkında ise “Benim adaylığım Ekrem İmamoğlu’nun tavsiyesi ve Parti Meclisi’nin onayıyla gerçekleşmiştir. Esenyurt İttifakı kurduk ve kazandık. Bu sürecin muhatabı DEM ve CHP’dir” dedi.

“HTS kaydıyla 13 yıl geriye gitmek ne demek?”

Avukat Hasan Sınar ise savunmasında, “13 yıl geriye gidilerek HTS kaydı alınıyor. Usame Bin Ladin’i mi arıyorsunuz? Bu yargılama 1.5 yıl önce yapılsaydı belki savunma yapmanın bir anlamı olurdu. Bugün PKK’ya ‘fiilen yok’ denilen bir dönemde bu suçlama anlamsızdır” dedi.

Alkışlarla kesilen savunma sırasında mahkeme heyeti salondakileri uyararak bir daha tekrarlanması halinde salonun boşaltılacağını belirtti. Sınar ise “Haksızlık büyük olunca tepkiler de büyük oluyor” dedi.

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(EMK)