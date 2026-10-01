Eşel mobil sona erdi: Benzine 12,48 liralık zam üç aya bölündü

Akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaların ve döviz kurundaki yükselişlerin pompa fiyatlarına etkisini sınırlamak amacıyla mart ayında devreye alınan eşel mobil uygulaması bugün (1 Ekim) sona erdi.

Benzinde sistemin sona ermesiyle bir defada yapılması beklenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı ise üç aya yayıldı.

1 Ekim'de oluşabilecek 12,47-12,48 liralık artışın yaklaşık 8,32 liralık bölümü sonraki aylara ertelendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’yla 95 oktan kurşunsuz benzinde litre başına ÖTV ekim ayında 7,90 lira, kasımda 11,36 lira, 1 Aralık'tan itibaren ise 14,82 lira olacak.

Böylece eşel mobil döneminde ÖTV'den karşılanan vergi farkı yıl sonuna kadar kademeli olarak geri alınacak.

LPG'de 1,48 liralık artış bekleniyor

LPG'de ise kademeli geçiş uygulanmadı.

Eşel mobil kapsamında kilogram başına 9,2190 lira olan ÖTV, sistem öncesindeki 11,38 liraya yükseltildi. Vergi değişikliğinin LPG otogazın pompa fiyatına yaklaşık 1,48 lira artış olarak yansıması bekleniyor.

Motorinde kademeli geçiş ağustosta başlamıştı

Motorin, 13 Ağustos'ta yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla eşel mobil sisteminden daha önce çıkarılmış ve ÖTV artışı için ayrı bir takvim belirlenmişti.

Buna göre eylülde litre başına 3 lira olan motorin ÖTV'si bugün 6 liraya çıktı. Vergi artışının yüzde 20 KDV ile birlikte pompa fiyatına yaklaşık 3,60 lira yansıması öngörülüyordu.

Motorindeki ÖTV kasımda 9 liraya, aralıkta 12 liraya yükselecek.

Eşel mobil nedir?

Şubat ayında ABD ve İsrail İran'a saldırdı. Petrol fiyatları tüm dünyada yükselişe geçti. Hükümet zaten yüksek olan enflasyona petrol etkisini sınırlamak için 5 Mart'ta eşel mobil sistemini devreye aldı.

Amaç, ÖTV gelirinden vazgeçerek etkiyi hafifletmekti. Sistem kapsamında petrol fiyatları veya döviz kurundan kaynaklanan rafineri fiyatı artışlarının bir bölümü pompa fiyatlarına yansıtılmak yerine ÖTV'den karşılanıyordu.

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(HA)