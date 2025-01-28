‘Eşcinsellik hastalıktır’ diyen Selma Aliye Kavaf, CHP’ye geçti

DEVA Partisi'nden istifa eden Manisa Milletvekili ve eski Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, bugün Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katıldı.

Kavaf’a rozetini takan CHP lideri Özgür Özel “Bakanım artık biraz soldayız,” dedi.

Ne demişti?

Fotoğraflar: bianet ve Kaos GL arşivi

Kavaf, bakanlık yaptığı dönemde, 7 Mart 2010’da, “Eşcinselliğin biyolojik bir bozukluk, bir hastalık olduğuna inanıyorum. Tedavi edilmesi gerekiyor,” açıklamasıyla çağdaş bilimsel tıp ve insan haklarına aykırı bir görüş bildirmişti.

Kavaf’ın ayrımcı açıklamasıyla ilgili görüş bildiren Türk Tabipleri Birliği (TTB) “Kadın ve Aileden sorumlu Devlet Bakanı, Selma Aliye Kavaf’ı toplumda homofobi ve nefret suçlarının artmasına yol açabilecek bu açıklaması nedeniyle istifa etmeye; Hükümeti de gey, lezbiyen, biseksüel ve transseksüel bireylerin örgütleriyle iletişime geçmeye ve homofobi ve nefret suçlarıyla mücadeleye destek olmaya çağırıyoruz,” demişti.

Kavaf’ı 10 Mart 2010’da İstanbul Beyoğlu’nda protesto eden LGBTİ+’lar da Kavaf’ın istifasını talep ederek “Kendisine soruyoruz, acaba hayatı kaç yıl geriden takip ediyor, eşcinsellik Dünya Sağlık Örgütü tarafından hastalık listesinden çıkartılalı tam 20 yıl oldu. Amerika Psikiyatri Derneği de 40 yıldır aynı görüşte. Bilim dünyası tarafından otorite kabul edilen bu kurumlar bu tartışmalara son vereli o kadar yıl geçmesine rağmen, erkek egemen sistem hala eşcinsel toplumuna yönelik ayrımcılığa devam ediyor ve bu sistemin son sözcüsü Selma Aliye Kavaf da bu ayrımcılığı körükleyecek açıklamalarda bulunuyor,” demişti. (TY)