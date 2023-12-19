ESÇEVDER’den Cengiz Holding açıklaması: Türkiye’yi zehirleyecek

Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği (ESÇEVDER), Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır A.Ş.’nin yürüttüğü Alpagut-Atalan Altın-Gümüş Madeni Ocağı ve Cevher Zenginleştirme Tesisi Projesi ile ilgili basın açıklaması düzenledi.

Projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu, Eskişehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne verildi.

9 Ocak 2024’te ise projenin yığın linç (siyanürle altın çıkarma) sürecine dair Halkı Bilgilendirme toplantısı yapılacak.

“Altın çıkarma sevdası”

Konuyla ilgili ESÇEVDER’in açıklaması özetle şöyle:

“Cengiz Holding, bu çevre katliamına 4,5 milyar TL harcayacak. 713 hektarlık yani 941 futbol sahası büyüklüğündeki alanda 180 milyon ton kazı yaparak, patlatmalı, açık alan işletmeciliği ve siyanürlü yığın liç yöntemi ile altın-gümüş çıkaracak.

“ÇED alanının 713 hektarlık kısmının 542 hektarı ormanlık alanı kapsamaktadır. Bu da ormanlarımızın yok olması anlamına geliyor. Rapora göre yılda 12.5 milyon ton da su harcanacak. Bu suyu yağmurların ve Avlanmış Deresi üzerine kurulacak su temin göletinin karşılaması mümkün değil. Gerekli suyu temin edebilmek için şirketin Sakarya nehrine, Tarpak, Samrı, Alpagut göletlerine ve akarsulara göz diktiği açık.

“Ayrıca Türkiye’nin narenciye ve sebzelerinin yüzde 20’sini sağlayan Sarıcakaya Vadisi de siyanürlü altın çıkarma sevdası yüzünden yok olacak. ESÇEVDER olarak bir avuç kişinin çıkarlarının, ülkenin çıkarlarının önüne geçmemesini arzulamaktayız. Bu nedenle mücadeleye devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.”