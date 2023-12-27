Esat Oktay Yıldıran'ın ismi verildiği ilkokuldan kaldırıldı

12 Eylül 1980 darbesi sonrasında Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nde yaptığı işkenceler ile bilinen Esat Oktay Yıldıran’ın ismi, gelen tepkiler üzerine İzmir Buca’da Belenbaşı Köyü'ndeki ilkokuldan kaldırıldı.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Savaş Candemir, konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, ismin kaldırıldığını açıkladı. Candemir, "İki gündür yaptığımız açıklamalar ve kamuoyu desteği sonucu, işkenceci Esat Oktay Yıldıran adı okuldan kaldırılmıştır. Sabah saatlerinde okul tabelaları değiştirilip, tekrar Belenbaşı İlkokulu yapılmıştır” dedi.

Candemir konunun takipçisi olacaklarını ve okula Esat Oktay Yıldıran adının verilmesine sebep olan yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Ayrıca konuya duyarlılık gösteren tüm kamuoyuna teşekkür etti.

Öte yandan Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de sosyal medya hesabından okulun açılışına ilişkin yaptığı paylaşımı sildi.

Esat Oktay Yıldıran kimdir?

(HA)