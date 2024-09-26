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Yayın Tarihi: 26 Eylül 2024 17:40
 ~ Son Güncelleme: 26 Eylül 2024 18:00
2 dk Okuma

Esad’ın danışmanı Şaban: Türkiye çekilme ilkesini kabul etmezse masaya oturmayız

“Ankara, sahadaki mevcut durumu korumak, topraklarımızı işgal etmeye devam etmek, Kürtlere saldırmak ve bizimle dost kalmak istiyor. Bu mümkün değil.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Esad’ın danışmanı Şaban: Türkiye çekilme ilkesini kabul etmezse masaya oturmayız
*Buseyna Şaban (soldan ikinci) Fotoğraf: Umman Dışişleri Bakanlığı/X

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 Eylül'de yaptığı, “Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için Beşar Esad ile görüşme irademizi ortaya koyduk. Şimdi karşı taraftan cevap bekliyoruz” açıklamasına Şam yönetiminden yanıt geldi.

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın siyasi danışmanı Buseyna Şaban, Umman’ın başkenti Maskat’a yaptığı resmi ziyaret kapsamında, Umman Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Siyaset Akademisi tarafından düzenlenen bir konferansta konuştu.

Londra merkezli El-Arab gazetesinin haberine göre, Türkiye’yi Suriye ile yakınlaşma konusunda ‘yanıltıcı’ olmakla suçlayan Buseyna Şaban, “Herkes, neden Suriye’nin Türkiye’nin taleplerine yanıt vermediğini soruyor. Bugün Türkiye topraklarımızın bir kısmını işgal ediyor. İşgal altındaki Kuzeybatı Suriye, kıymetli ve zengin bir bölgedir. Orada tehlikeli bir Türkleştirme süreci yürütüyorlar” dedi.

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“Kürtlere saldırmak ve bizimle dost kalmak istiyorlar”

Buseyna Şaban, Suriye’nin bu süreçte net bir tutum sergilediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Erdoğan, Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce Suriye ile yakınlaşma isteğini dile getirdi, ancak bu tamamen seçimlere yönelik bir adımdı. Somut hiçbir şey sunmadılar. Onlar, sahadaki mevcut durumu korumak, topraklarımızı işgal etmeye devam etmek, burada yıkıma yol açmak, Kürtlere saldırmak ve bizimle dost kalmak istiyorlar. Bu mümkün değil.”

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“Çekilme ilkesini kabul etmeleri gerekiyor

Şaban ayrıca, “Cumhurbaşkanı Beşar Esad’ın da belirttiği gibi, Türkiye’nin topraklarımızdan çekilme ilkesini kabul etmesi gerekiyor. Hemen çekilmeleri gerektiğini söylemedik, ancak çekilme ilkesini kabul etmedikleri takdirde müzakere masasına oturmayız. Bu bizim hakkımızdır. Türklerin medyada dile getirdikleri ise Erdoğan’ın iç siyasi kazançlar veya NATO ile bölgesel çıkarlar elde etmek için kullandığı bir medya manipülasyonudur” ifadelerini kullandı.

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(VC)

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türkiye-suriye ilişkileri normalleşme buseyna şaban şam yönetimi
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