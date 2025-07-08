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Yayın Tarihi: 8 Temmuz 2025 17:40
 ~ Son Güncelleme: 8 Temmuz 2025 18:35
5 dk Okuma

SURİYE İNSAN HAKLARI GÖZLEMEVİ RAPORU

Esad sonrası Suriye’de yedi ayda 8 bin 67 kişi öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ülkede şiddetin sürmesi ve faillerin cezasız kalması karşısında sivillerin korunması ve adaletin sağlanması için acil adımlar atılması çağrısını yineledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Esad sonrası Suriye’de yedi ayda 8 bin 67 kişi öldürüldü
*Şam'da barış aktivistleri, sahil bölgesinde katledilen sivilleri anıyor, 9 Mart 2025. (Fotoğraf: AA)

Suriye’de Beşar Esad’ın ülkeden kaçışı ile siyasi, askerî ve güvenlik bürokrasisinin çöküşünün üzerinden yedi ay geçti.

Londra merkezli, muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne (SOHR) göre bu süreç, Suriye’nin birçok vilayetinde büyük bir boşluk yarattı. Ülkeyi kontrol altına alan yeni askerî güçler, özellikle güvenlik ve ekonomik alanlarda ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldı. Eski yönetimin çöküşüyle birlikte neredeyse tüm bölgeleri saran kaos ortamı, fırsatçılar tarafından kamu mallarına el koymak amacıyla kullanıldı.

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Aynı dönemde, özellikle azınlıkların yaşadığı bölgeler başta olmak üzere, ülkenin birçok yerinde saldırılar meydana geldi. Kimlik temelli infazlar ve katliamlar artış gösterdi. Eski yönetime bağlı olmakla suçlanan kişilere yönelik bu saldırılar, Suriye toplumu içinde derin bir yarılmaya neden oldu ve demokrasi, özgürlük ve eşitlik talebiyle şekillenmesi hedeflenen “yeni Suriye”nin inşasını daha da güçleştiren bir toplumsal kırılma yarattı.

SOHR, 8 Aralık 2024 ile 7 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye genelinde devam eden şiddet, yerel ve dış aktörlerin ihlalleri ile süregiden güvenlik kaosu sonucunda 8 bin 67 kişinin hayatını kaybettiğini belgeledi. Bu sayının 6 bin 150’sinin sivillerden oluştuğunu belirten SOHR, “Ölenler arasında 330 çocuk ve 451 kadın bulunuyor. Bu veriler, ülkedeki güvenlik açığını ve toplumun en kırılgan kesimlerine yönelik tehditlerin ciddiyetini açıkça ortaya koyuyor,” dedi.

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Kayıpların aylara göre dağılımı

8 Aralık-31 Aralık 2024

  • 2 bin 354 can kaybı: 1894 sivil (1839’u erkek, 21’i kadın, 34’ü çocuk), 460 silahlı unsurlar

Ocak 2025

  • 1122 can kaybı: 679 sivil (480’i erkek, 146’sı kadın, 53’ü çocuk), 443 silahlı unsur

Şubat 2025

  • 603 can kaybı: 435 sivil (347’si erkek, 46’sı kadın, 42’si çocuk), 168 silahlı unsur

Mart 2025

2 bin 644 can kaybı: 2 bin 69 sivil (1828’i erkek, 144’ü kadın, 97’si çocuk), 575 silahlı unsur

Nisan 2025

  • 452 can kaybı: 352 sivil (287’si erkek, 40’ı kadın, 25’i çocuk), 100 silahlı unsur

Mayıs 2025

  • 428 can kaybı: 295 sivil (227’si erkek, 19’u kadın, 49’u çocuk), 133 silahlı unsur

Haziran 2025

  • 391 can kaybı: 360 sivil (304’ü erkek, 31’i kadın, 25’i çocuk), 31 silahlı unsur

1–7 Temmuz 2025

  • 73 can kaybı: 66 sivil (57’si erkek, 4’ü kadın, 5’i çocuk), 7 silahlı unsur
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Sivillerin can kaybı nedenleri

  • Rastgele ateş ve çatışmalar: 292 kişi (217’si erkek, 23’ü kadın, 52’si çocuk)
  • Bilinmeyen koşullar altında: 1744 kişi (1725’i erkek, 10’u kadın, 9’u çocuk)
  • Bombalı araç saldırıları: 55 kişi (30’u erkek, 22’si kadın, 3’ü çocuk)
  • Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından öldürülenler: 18 kişi (14’ü erkek, 3’ü kadın, 1’i çocuk)
  • IŞİD tarafından öldürülenler: 33 kişi (31’i erkek, 2’si kadın)
  • HTŞ öncülüğündeki Askerî Operasyonlar İdaresi cezaevlerinde işkenceyle ölenler: 39 erkek
  • SMO cezaevlerinde işkenceyle ölenler: 2 erkek
  • İsrail bombardımanı sonucu ölenler: 29 erkek
  • Türkiye bombardımanı sonucu ölenler: 129 kişi (90’ı erkek, 10’u kadın, 29’u çocuk)
  • Türkiye jandarması tarafından öldürülenler: 1 erkek
  • Ürdün sınır muhafızları tarafından öldürülenler: 4 erkek
  • Mayın/patlayıcı infilakları: 45 kişi (32’si erkek, 4’ü kadın, 9’u çocuk)
  • Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından öldürülenler: 15 kişi (5’i erkek, 3’ü kadın, 7’si çocuk)
  • Bireysel cinayetler: 342 kişi (264’ü erkek, 56’sı kadın, 22’si çocuk)
  • Kimliği belirsiz kişilerce öldürülenler: 530 kişi (482’si erkek, 27’si kadın, 21’i çocuk)
  • Askerî Operasyonlar İdaresi tarafından öldürülenler: 132 kişi (126’sı erkek, 3’ü kadın, 3’ü çocuk)
  • Savaş kalıntıları nedeniyle ölenler (mühimmat, patlayıcılar vb.): 545 kişi (376’sı erkek, 35’i kadın, 134’ü çocuk)
  • Kötü yaşam koşulları nedeniyle ölen: 1 çocuk
  • Diğer nedenler: 27 kişi (21 erkek, 2 kadın, 4 çocuk)
  • Saha infazları ve kimlik temelli katliamlar: 2 bin 167 kişi
Bu trajik dönemin en çarpıcı özelliklerinden biri, kimlik temelli katliamlarla birlikte artış gösteren saha infazları oldu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin kayıtlarına göre, büyük kısmı ‘vahşi yöntemlerle’ gerçekleştirilen toplam 2 bin 167 vaka belgelendi. Bu infazların önemli bir bölümü, yalnızca Mart ayında kaydedilen 1726 vakayla, 6 Mart’ta Suriye’nin sahil bölgesindeki güvenlik ve askeri kontrol noktalarına düzenlenen silahlı saldırılarla eşzamanlı olarak gerçekleşti.

Saha infazlarının aylara göre dağılımı

  • 8 Aralık–31 Aralık 2024: 141 vaka
  • Ocak 2025: 74 vaka
  • Şubat 2025: 60 vaka
  • Mart 2025: 1726 vaka
  • Nisan 2025: 75 vaka
  • Mayıs 2025: 41 vaka
  • Haziran 2025: 46 vaka
  • 1–7 Temmuz 2025: 4 vaka
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Hayatını kaybeden silahlı unsurların sayısı 1917

  • IŞİD unsurları: 26
  • Askerî Operasyonlar İdaresi mensupları: 513
  • SDG ve bağlı unsurlar: 254
  • Silahlı İslami gruplar: 628
  • Yerel silahlı unsurlar: 368
  • Eski yönetim askerleri: 83
  • Diğer/kimliği belirlenemeyen: 21
  • İran yanlısı Suriyeli olmayan militanlar: 10
  • Türkiyeli askerler: 8
  • Cihatçılar: 6
SOHR’a göre, bu kanlı bilanço, eski yönetimin çöküşünden yedi ay sonra Suriye’de güvenlik ve insani krizlerin ne denli derinleştiğini açıkça ortaya koyuyor. Farklı taraflarca yürütülen infazlar, ağır hak ihlalleri ve yaşam koşullarının gün geçtikçe kötüleşmesi, sivil halk üzerindeki baskıyı giderek artırıyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, şiddetin devam etmesi ve faillerin cezasız kalması karşısında, sivillerin korunması ve tüm suçların faillerinin adalet önüne çıkarılması için acil adımlar atılması çağrısını bir kez daha yineledi.

Gözlemevi ayrıca, ayrım gözetmeksizin tüm Suriyelilerin haklarının güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Suriye suriye insan hakları gözlemevi cezasızlık
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