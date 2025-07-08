Esad sonrası Suriye’de yedi ayda 8 bin 67 kişi öldürüldü

Suriye’de Beşar Esad’ın ülkeden kaçışı ile siyasi, askerî ve güvenlik bürokrasisinin çöküşünün üzerinden yedi ay geçti.

Londra merkezli, muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne (SOHR) göre bu süreç, Suriye’nin birçok vilayetinde büyük bir boşluk yarattı. Ülkeyi kontrol altına alan yeni askerî güçler, özellikle güvenlik ve ekonomik alanlarda ciddi zorluklarla karşı karşıya kaldı. Eski yönetimin çöküşüyle birlikte neredeyse tüm bölgeleri saran kaos ortamı, fırsatçılar tarafından kamu mallarına el koymak amacıyla kullanıldı.

Suriye’de 53 yıllık Esad dönemi sona erdi, Şam HTŞ'nin eline geçti

Aynı dönemde, özellikle azınlıkların yaşadığı bölgeler başta olmak üzere, ülkenin birçok yerinde saldırılar meydana geldi. Kimlik temelli infazlar ve katliamlar artış gösterdi. Eski yönetime bağlı olmakla suçlanan kişilere yönelik bu saldırılar, Suriye toplumu içinde derin bir yarılmaya neden oldu ve demokrasi, özgürlük ve eşitlik talebiyle şekillenmesi hedeflenen “yeni Suriye”nin inşasını daha da güçleştiren bir toplumsal kırılma yarattı.

SOHR, 8 Aralık 2024 ile 7 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye genelinde devam eden şiddet, yerel ve dış aktörlerin ihlalleri ile süregiden güvenlik kaosu sonucunda 8 bin 67 kişinin hayatını kaybettiğini belgeledi. Bu sayının 6 bin 150’sinin sivillerden oluştuğunu belirten SOHR, “Ölenler arasında 330 çocuk ve 451 kadın bulunuyor. Bu veriler, ülkedeki güvenlik açığını ve toplumun en kırılgan kesimlerine yönelik tehditlerin ciddiyetini açıkça ortaya koyuyor,” dedi.

Suriye’de Sahil Katliamı’nın üzerinden 60 gün geçti: “Cezasızlık sürüyor”

Kayıpların aylara göre dağılımı

8 Aralık-31 Aralık 2024

2 bin 354 can kaybı: 1894 sivil (1839’u erkek, 21’i kadın, 34’ü çocuk), 460 silahlı unsurlar

Ocak 2025

1122 can kaybı: 679 sivil (480’i erkek, 146’sı kadın, 53’ü çocuk), 443 silahlı unsur

Şubat 2025

603 can kaybı: 435 sivil (347’si erkek, 46’sı kadın, 42’si çocuk), 168 silahlı unsur

Mart 2025

2 bin 644 can kaybı: 2 bin 69 sivil (1828’i erkek, 144’ü kadın, 97’si çocuk), 575 silahlı unsur

Nisan 2025

452 can kaybı: 352 sivil (287’si erkek, 40’ı kadın, 25’i çocuk), 100 silahlı unsur

Mayıs 2025

428 can kaybı: 295 sivil (227’si erkek, 19’u kadın, 49’u çocuk), 133 silahlı unsur

Haziran 2025

391 can kaybı: 360 sivil (304’ü erkek, 31’i kadın, 25’i çocuk), 31 silahlı unsur

1–7 Temmuz 2025

73 can kaybı: 66 sivil (57’si erkek, 4’ü kadın, 5’i çocuk), 7 silahlı unsur

Şam’da kilisede meydana gelen patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Sivillerin can kaybı nedenleri

Rastgele ateş ve çatışmalar: 292 kişi (217’si erkek, 23’ü kadın, 52’si çocuk)

292 kişi (217’si erkek, 23’ü kadın, 52’si çocuk) Bilinmeyen koşullar altında: 1744 kişi (1725’i erkek, 10’u kadın, 9’u çocuk)

1744 kişi (1725’i erkek, 10’u kadın, 9’u çocuk) Bombalı araç saldırıları: 55 kişi (30’u erkek, 22’si kadın, 3’ü çocuk)

55 kişi (30’u erkek, 22’si kadın, 3’ü çocuk) Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından öldürülenler: 18 kişi (14’ü erkek, 3’ü kadın, 1’i çocuk)

18 kişi (14’ü erkek, 3’ü kadın, 1’i çocuk) IŞİD tarafından öldürülenler: 33 kişi (31’i erkek, 2’si kadın)

33 kişi (31’i erkek, 2’si kadın) HTŞ öncülüğündeki Askerî Operasyonlar İdaresi cezaevlerinde işkenceyle ölenler: 39 erkek

39 erkek SMO cezaevlerinde işkenceyle ölenler: 2 erkek

2 erkek İsrail bombardımanı sonucu ölenler: 29 erkek

29 erkek Türkiye bombardımanı sonucu ölenler: 129 kişi (90’ı erkek, 10’u kadın, 29’u çocuk)

129 kişi (90’ı erkek, 10’u kadın, 29’u çocuk) Türkiye jandarması tarafından öldürülenler: 1 erkek

1 erkek Ürdün sınır muhafızları tarafından öldürülenler: 4 erkek

4 erkek Mayın/patlayıcı infilakları: 45 kişi (32’si erkek, 4’ü kadın, 9’u çocuk)

45 kişi (32’si erkek, 4’ü kadın, 9’u çocuk) Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından öldürülenler: 15 kişi (5’i erkek, 3’ü kadın, 7’si çocuk)

15 kişi (5’i erkek, 3’ü kadın, 7’si çocuk) Bireysel cinayetler: 342 kişi (264’ü erkek, 56’sı kadın, 22’si çocuk)

342 kişi (264’ü erkek, 56’sı kadın, 22’si çocuk) Kimliği belirsiz kişilerce öldürülenler: 530 kişi (482’si erkek, 27’si kadın, 21’i çocuk)

530 kişi (482’si erkek, 27’si kadın, 21’i çocuk) Askerî Operasyonlar İdaresi tarafından öldürülenler: 132 kişi (126’sı erkek, 3’ü kadın, 3’ü çocuk)

132 kişi (126’sı erkek, 3’ü kadın, 3’ü çocuk) Savaş kalıntıları nedeniyle ölenler (mühimmat, patlayıcılar vb.): 545 kişi (376’sı erkek, 35’i kadın, 134’ü çocuk)

545 kişi (376’sı erkek, 35’i kadın, 134’ü çocuk) Kötü yaşam koşulları nedeniyle ölen: 1 çocuk

1 çocuk Diğer nedenler: 27 kişi (21 erkek, 2 kadın, 4 çocuk)

27 kişi (21 erkek, 2 kadın, 4 çocuk) Saha infazları ve kimlik temelli katliamlar: 2 bin 167 kişi

Bu trajik dönemin en çarpıcı özelliklerinden biri, kimlik temelli katliamlarla birlikte artış gösteren saha infazları oldu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin kayıtlarına göre, büyük kısmı ‘vahşi yöntemlerle’ gerçekleştirilen toplam 2 bin 167 vaka belgelendi. Bu infazların önemli bir bölümü, yalnızca Mart ayında kaydedilen 1726 vakayla, 6 Mart’ta Suriye’nin sahil bölgesindeki güvenlik ve askeri kontrol noktalarına düzenlenen silahlı saldırılarla eşzamanlı olarak gerçekleşti.

Saha infazlarının aylara göre dağılımı

8 Aralık–31 Aralık 2024: 141 vaka

141 vaka Ocak 2025: 74 vaka

74 vaka Şubat 2025: 60 vaka

60 vaka Mart 2025: 1726 vaka

1726 vaka Nisan 2025: 75 vaka

75 vaka Mayıs 2025: 41 vaka

41 vaka Haziran 2025: 46 vaka

46 vaka 1–7 Temmuz 2025: 4 vaka

Suriye’de cezasızlığın gölgesinde: Bir günde en az 29 kişi öldürüldü

Hayatını kaybeden silahlı unsurların sayısı 1917

IŞİD unsurları: 26

26 Askerî Operasyonlar İdaresi mensupları: 513

513 SDG ve bağlı unsurlar: 254

254 Silahlı İslami gruplar: 628

628 Yerel silahlı unsurlar: 368

368 Eski yönetim askerleri: 83

83 Diğer/kimliği belirlenemeyen: 21

21 İran yanlısı Suriyeli olmayan militanlar: 10

10 Türkiyeli askerler: 8

8 Cihatçılar: 6

SOHR’a göre, bu kanlı bilanço, eski yönetimin çöküşünden yedi ay sonra Suriye’de güvenlik ve insani krizlerin ne denli derinleştiğini açıkça ortaya koyuyor. Farklı taraflarca yürütülen infazlar, ağır hak ihlalleri ve yaşam koşullarının gün geçtikçe kötüleşmesi, sivil halk üzerindeki baskıyı giderek artırıyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, şiddetin devam etmesi ve faillerin cezasız kalması karşısında, sivillerin korunması ve tüm suçların faillerinin adalet önüne çıkarılması için acil adımlar atılması çağrısını bir kez daha yineledi.

Gözlemevi ayrıca, ayrım gözetmeksizin tüm Suriyelilerin haklarının güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

(VC)