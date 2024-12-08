Esad rejiminin baş sözcüsü El Vatan: "Bugüne kadar verdiğimiz haberlerin hepsi yalandı"

Esad rejiminin baş sözcüsü El Vatan gazetesi rejimin devrildiğinin anlaşılmasından birkaç saat sonra Facebook sayfasından yayımladığı açıklamayla günah çıkardı: " [...] verdiğimiz haberlerin hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı."

Devrik Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın kuzeni, eski rejimin yandaşlarından Rami Mahluf'un sahibi olduğu gazete şu mesajı paylaştı: "Suriye için yeni bir döneme tanık oluyoruz. Daha fazla kan dökülmesini önlediği için Allah'a şükrediyoruz. Suriye tüm Suriyelilerindir, buna inanıyoruz ve buna kaniyiz.

"Suriye medyası ve gazetecilerinin bir suçu yok; onlar da, bizim gibi, talimatlara uyarak kendilerine verilen haberleri yayımlamaktan başka bir şey yapmıyorlardı; şimdi bunların hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı."

Açıklama şu sözlerle son buluyor: "Allah Suriye'yi ve her mezhep ve cemaatten tüm halkını korusun... Güzel bir ülkeyi hak ediyoruz."

(AEK)