ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 8 Aralık 2024 21:21
 ~ Son Güncelleme: 8 Aralık 2024 22:52
1 dk Okuma

MEDYA GÜNAH ÇIKARIYOR

Esad rejiminin baş sözcüsü El Vatan: "Bugüne kadar verdiğimiz haberlerin hepsi yalandı"

İslamcıların iktidara el koyduğu Şam'da son güne dek resmi görüşün sözcülüğünü yapan El Vatan gazetesi, iktidar değişikliğinden bir kaç saat sonra "gerçek" olduğunu iddia ettiği şu açıklamayı yaptı: "Bize verilen haberleri yayımlamaktan başka bir şey yapmıyorduk, şimdi hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Esad rejiminin baş sözcüsü El Vatan: "Bugüne kadar verdiğimiz haberlerin hepsi yalandı"
El Vatan'ın logosu

Esad rejiminin baş sözcüsü El Vatan gazetesi rejimin devrildiğinin anlaşılmasından birkaç saat sonra Facebook sayfasından yayımladığı açıklamayla günah çıkardı: " [...] verdiğimiz haberlerin hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı."

Devrik Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın kuzeni, eski rejimin yandaşlarından Rami Mahluf'un sahibi olduğu gazete şu mesajı paylaştı: "Suriye için yeni bir döneme tanık oluyoruz. Daha fazla kan dökülmesini önlediği için Allah'a şükrediyoruz. Suriye tüm Suriyelilerindir, buna inanıyoruz ve buna kaniyiz.

"Suriye medyası ve gazetecilerinin bir suçu yok; onlar da, bizim gibi, talimatlara uyarak kendilerine verilen haberleri yayımlamaktan başka bir şey yapmıyorlardı; şimdi bunların hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı."

Açıklama şu sözlerle son buluyor: "Allah Suriye'yi ve her mezhep ve cemaatten tüm halkını  korusun... Güzel bir ülkeyi hak ediyoruz."

(AEK)

Haber Yeri
Şam
Suriye Suriye medyası El Vatan Esad rejiminin yıkılışı
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git