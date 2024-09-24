Esad, Muhammed Gazi el-Celali'yi yeni kabineyi kurmakla görevlendirdi

Suriye'de Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın kararenamesiyle Pazartesi günü Muhammed Gazi el-Celali başkanlığındaki yeni kabine görvine başladı. Muhalefet kabine değişikliğini Esad'ın mutlak iktidarını pekiştirirken bir yönetişim cilasıyla devlet kurumlarını kontrolü altında tutmaya devam edişi olarak niteledi.

İki önemli değişiklik

The Syrian Observer'ın haberine göre, Faysal el-Mikdad'ın Dışişleri Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine getirilmesi ve Bassam El Sabbah'ın onun yerini alması ve Enformasyon Bakanlığı'na Butros Hallak'ın yerine Ziyad Hosn'un getirilmesi en önemli değişiklikler.

Buna karşılık savunma ve içişleri gibi bakanlıklarında Esad'a sadık bakanlar görevlerini sürdürecek. İç güvenlikte Ali Mahmud Abbas ve savunmada Muhammed el-Rahmun, Esad'ın devletin zor aygıtı üzerindeki demir yumruğu olarak yerlerinde kalacaklar.

Değişimden çok süreklilik

Muhalifler, bu değişikliği reform doğrultusunda bir adım olarak değil, rejimin gerçek gücü Esad'ın elinde toplanırken rejim içi dengeleri oturtmaya yönelik stratejik bir çaba olarak görüyor. Bassam el-Sabbah'ın dışişleri bakanlığı da, Esad'ın değişimden çok süreklilikle ilgilendiğinin açık bir göstergesi sayılıyor. Mikdad'ın Suriye'nin uluslararası ilişkileri ve medya politikalarını denetlemekle görevli başkan yardımcısı olarak atanması da, Esad'ın yeni bakış açıları veya politikalara yönelmektense sadık yandaşlarını yeniden düzene sokmasının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İşleri bakanlığının kaldırılması ve devlet bakanlarının üçten ikiye düşürülmesi de sembolik jestler olarak görülüyor. Esad'a sadık olan Mansur Azzam'ın elindeki bakanlığın kaldırılmasının, bir tasarruf önlemi veya bürokrasiyi hafifletme doğrultusunda bir adım olmaktan daha öteye gidemeyeceği, Esad rejimindeki şişkin bürokrasi ve yerleşik yolsuzluklar göz önüne alındığında, bu tür değişikliklerin en iyi ihtimalle yüzeysel kalacağı üzerinde birleşiliyor.

Yeni Suriye Kabinesi Başbakan Dr. Muhammed Gazi el-Celali

Dini Vakıflar Bakanı Dr. Muhammed Abdelsattar el-Sayyed

İdari Kalkınma Bakanı Dr. Selam el-Saffaf

Sanayi Bakanı Dr. Muhammed Samer el-Halil

İçişleri Bakanı Muhammed Halid el-Rahmun

Turizm Bakanı Muhammed Rami Martini

Savunma Bakanı Tümgeneral Ali Mahmud Abbas

İletişim ve Teknoloji Bakanı Iyad el-Hatib

Adalet Bakanı Ahmed el-Sayyed

Ulaştırma Bakanı Zurhir Hazim

Kültür Bakanı Dr. Diyala Berekat

Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dr. Firas Hassan Kaddour

İç Ticaret ve Tüketici Koruma Bakanı Luay Imad el-Muneccid

Devlet Bakanı Ahmed Büstaci

Eğitim Bakanı Dr. Muhammed Amer el-Mardini

Yerel Yönetim ve Çevre Bakanı Louy Haritah

Su Kaynakları Bakanı Muatez Kattan

Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Bassam Sabbah.

Yüksek Öğrenim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Dr. Bassam Hassan

Maliye Bakanı Dr. Riyad Abdel Rauf

Sağlık Bakanı Dr. Ahmed Demiriye

Elektrik Bakanı Dr. Sincra Taama

Tarım ve Tarım Reformu Bakanı Dr. Fayez el-Mikdad

Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı Dr. Muhammed Rabiye Kalaaci

Devlet Bakanı Ahmed Hadiya

Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Samar el-Sebayi

Bayındırlık ve İskân Bakanı Dr. Hamza Ali

Enformasyon Bakanı Ziyad Gisin

(AEK)