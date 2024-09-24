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DÜNYA
Yayın Tarihi: 24 Eylül 2024 01:00
 ~ Son Güncelleme: 24 Eylül 2024 09:29
2 dk Okuma

SURİYE'DE KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ

Esad, Muhammed Gazi el-Celali'yi yeni kabineyi kurmakla görevlendirdi

Eski Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad Cumhurbaşkanı yardımcılığına getirildi. Ondan boşalan Dışişleri Bakanlığı'nı da rejimin kıdemlilerinden Bassam el-Sabbah üstlendi. Muhaliflere göre, kabine değişikliği rejimde hiçbir değişiklik olmayacağının işareti.

Şam

Şam

Görseli Büyüt
Esad, Muhammed Gazi el-Celali'yi yeni kabineyi kurmakla görevlendirdi
Yeni kabineyi kurmakla görevlendirilen Başbakan Muhammed Gazi el-Celali/dearborn.org

Suriye'de Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın kararenamesiyle Pazartesi günü Muhammed Gazi el-Celali başkanlığındaki yeni kabine görvine başladı. Muhalefet kabine değişikliğini Esad'ın mutlak iktidarını pekiştirirken bir yönetişim cilasıyla devlet kurumlarını kontrolü altında tutmaya devam edişi olarak niteledi.

İki önemli değişiklik

The Syrian Observer'ın haberine göre, Faysal el-Mikdad'ın Dışişleri Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine getirilmesi ve Bassam El Sabbah'ın onun yerini alması ve Enformasyon Bakanlığı'na Butros Hallak'ın yerine Ziyad Hosn'un getirilmesi en önemli değişiklikler.

Buna karşılık savunma ve içişleri gibi bakanlıklarında Esad'a sadık bakanlar görevlerini sürdürecek. İç güvenlikte Ali Mahmud Abbas ve savunmada Muhammed el-Rahmun, Esad'ın devletin zor aygıtı üzerindeki demir yumruğu olarak yerlerinde kalacaklar.

Değişimden çok süreklilik

Muhalifler, bu değişikliği reform doğrultusunda bir adım olarak değil, rejimin gerçek gücü Esad'ın elinde toplanırken rejim içi dengeleri oturtmaya yönelik stratejik bir çaba olarak görüyor. Bassam el-Sabbah'ın dışişleri bakanlığı da, Esad'ın değişimden çok süreklilikle ilgilendiğinin açık bir göstergesi sayılıyor. Mikdad'ın Suriye'nin uluslararası ilişkileri ve medya politikalarını denetlemekle görevli başkan yardımcısı olarak atanması da, Esad'ın yeni bakış açıları veya politikalara yönelmektense sadık yandaşlarını yeniden düzene sokmasının bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İşleri bakanlığının kaldırılması ve devlet bakanlarının üçten ikiye düşürülmesi de sembolik jestler olarak görülüyor. Esad'a sadık olan Mansur Azzam'ın elindeki bakanlığın kaldırılmasının, bir tasarruf önlemi veya bürokrasiyi hafifletme doğrultusunda bir adım olmaktan daha öteye gidemeyeceği, Esad rejimindeki şişkin bürokrasi ve yerleşik yolsuzluklar göz önüne alındığında, bu tür değişikliklerin en iyi ihtimalle yüzeysel kalacağı üzerinde birleşiliyor.

Yeni Suriye Kabinesi

  • Başbakan Dr. Muhammed Gazi el-Celali
  • Dini Vakıflar Bakanı Dr. Muhammed Abdelsattar el-Sayyed
  • İdari Kalkınma Bakanı Dr. Selam el-Saffaf
  • Sanayi Bakanı Dr. Muhammed Samer el-Halil
  • İçişleri Bakanı Muhammed Halid el-Rahmun
  • Turizm Bakanı Muhammed Rami Martini
  • Savunma Bakanı Tümgeneral Ali Mahmud Abbas
  • İletişim ve Teknoloji Bakanı Iyad el-Hatib
  • Adalet Bakanı Ahmed el-Sayyed
  • Ulaştırma Bakanı Zurhir Hazim
  • Kültür Bakanı Dr. Diyala Berekat
  • Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Dr. Firas Hassan Kaddour
  • İç Ticaret ve Tüketici Koruma Bakanı Luay Imad el-Muneccid
  • Devlet Bakanı Ahmed Büstaci
  • Eğitim Bakanı Dr. Muhammed Amer el-Mardini
  • Yerel Yönetim ve Çevre Bakanı Louy Haritah
  • Su Kaynakları Bakanı Muatez Kattan
  • Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Bassam Sabbah.
  • Yüksek Öğrenim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Dr. Bassam Hassan
  • Maliye Bakanı Dr. Riyad Abdel Rauf
  • Sağlık Bakanı Dr. Ahmed Demiriye
  • Elektrik Bakanı Dr. Sincra Taama
  • Tarım ve Tarım Reformu Bakanı Dr. Fayez el-Mikdad
  • Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı Dr. Muhammed Rabiye Kalaaci
  • Devlet Bakanı Ahmed Hadiya
  • Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı Samar el-Sebayi
  • Bayındırlık ve İskân Bakanı Dr. Hamza Ali
  • Enformasyon Bakanı Ziyad Gisin

(AEK)

Haber Yeri
BİA Haber Merkezi
Suriye baas partisi beşar esad kabine
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