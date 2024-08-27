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Yayın Tarihi: 27 Ağustos 2024 10:00
 ~ Son Güncelleme: 27 Ağustos 2024 10:55
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Esad'dan 'normalleşme' açıklaması: Süreç, ilkeler belgesi üzerinden devam etsin

Türkiye ile ‘normalleşme’ konusuna ‘gerçekçi’ yaklaştıklarını belirten Suriye Cumhurbaşkanı Esad, atılacak yeni adımlara temel teşkil edecek bir ‘ilkeler belgesi’nin, girişim çabalarına yardımcı olacağını savundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Esad'dan 'normalleşme' açıklaması: Süreç, ilkeler belgesi üzerinden devam etsin
Fotoğraf: Suriye Cumhurbaşkanlığı/X

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Türkiye ile ‘normalleşme’ sürecine dair açıklamalarda bulundu.

Rusya, İran ve Irak’ın girişimlerine atıf yapan Esad, “İlişkileri normale dönmesi konusundaki samimi istekliliğe rağmen sahada kayda değer bir sonuç elde edilemedi” dedi.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre, 25 Ağustos’ta Suriye Halk Meclisi’nin dördüncü yasama oturumunun açılışında konuşan Esad, sürecin, atılacak yeni adımlara temel teşkil edecek bir “ilkeler belgesi” üzerinden devam edebileceğini söyledi.

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“Öncelikle ilişkiyi bozan nedenler ortadan kaldırılmalı”

“İlişkilerin normale dönmesi için samimi istek, öncelikle bu ilişkiyi bozan nedenlerin ortadan kaldırılmasını gerektirir” diyen Esad, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu da mevcut duruma yol açan politikaların geri alınmasını gerektiriyor ve bunlar bir koşul değil, sürecin başarısı için gereklilikler.

Mesela Türk yetkililerin sürekli dile getirdiği konu mülteciler ve terör meselesi. Suriye’nin sürekli dile getirdiği şey ise, Suriye topraklarından çekilme meselesi ve aynı zamanda terör meselesidir. Bu başlıkların dördünde de bir sorunumuz olduğuna inanmıyoruz.”

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Kim ne istiyor?

Ankara, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’ni hedef alacak yeni bir girişim için Şam’la ‘normalleşmek’ isterken, Şam’ın önceliği Heyet-i Tahrir'uş Şam (HTŞ) başta olmak üzere İdlip’teki cihatçı gruplar.

Şam, Ankara’yla ‘normalleşmek’ için TSK’nin Suriye topraklarından tamamen çekilmesini ve silahlı gruplara verilen desteğin kesilmesini istiyor.

‘İlkeler belgesi’ çağrısı

Esad ayrıca, Ankara ve Şam arasında söz konusu başlıklar üzerinde anlaşmaya varıldığında, her iki tarafın yetkilileri arasında daha sonra belirlenecek düzeyde bir toplantı ve ortak açıklama yapılabileceğini söyledi.

“Bu ortak açıklama, ilişkilerin geliştirilmesi, geri çekilme, terörle mücadele veya her iki tarafı da ilgilendiren diğer konularda daha sonra atılabilecek adımlara temel teşkil edecek ilkeler belgesini oluşturmalı” diyen Esad, bu belgenin, girişim çabalarının başarısına yardımcı olacağını savundu.

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Esad, sözlerin şöyle sürdürdü:

“Dolayısıyla bazı Türk yetkililerin zaman zaman ‘Suriye, çekilme olmazsa Türklerle görüşmeyecek’ demesi doğru değil. Bu gerçeklikten uzaktır. Bu konu üzerinde sistematik ve gerçekçi bir şekilde çalışıyoruz. Önemli olan hedeflerimizin net olması ve bu hedeflere doğru nasıl ilerleyeceğimizi bilmemizdir. Atılacak adımlar ne olursa olsun bunların temeli de sınırları da ölçütü de egemenlik olacaktır.”

(VC)

türkiye-suriye ilişkileri beşar esad Suriye normalleşme
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