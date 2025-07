Eş-Şera: Me ewlekariya Siwêdayê radestî komên herêmî û rêberên olî kir

Di 13ê Tîrmehê de li bajarê Siwêdaya ku piraniya niştecihên wê Durzî nin û li başûrê Sûriyeyê ye di navberê komên Durzî û hukumeta Sûriyeyê de şer destpê kiribû. Piştî êrişên artêşa Îsraîlê yên hewayî yên li dijî Şamê, duh (16ê Tîrmehê) hukumetê agirbest ragihand û şer sekinî.

Piştî agirbestê, hêzên girêdayî rêveberiya nû dest bi vekişîna gav bi gav ji bajêr kirin.

Serokkomarê Demkî yê Sûriyeyê Ehmed eş-Şara îro sibê li ser televîzyona dewletê derbarê bûyerên li Siwêdayê û destwerdana leşkerî ya Îsraîlê de daxuyaniyek da.

Li gorî ajansa nûçeyan a fermî ya Sûriyeyê SANAyê Eş-Şera diyar kir ku Îsraîl "hewl dide Sûriyeyê veguherîne qadeke kaosê" û got:

"Xwedîbûna hêzek mezin nayê wê wateyê ku tu bi serkeve; serketina li qadekê, serketinê li herêmeke din garantî nake. Hûn dikarin şerekî bidin destpêkirin, lê kontrolkirina encamên wê ne hêsan e. Em zarokên vê axê ne û em dikarin hemû hewldanên Îsraîlê yên ji bo perçekirina me têk bibin."

"Îsraîlê pêvajo tevlihev kir."

Eş-Şera diyar kir ku hêzên ji Wezaretên Parastinê û Karên Navxweyî "wekî beşek ji hewildanên xwe yên ji bo misogerkirina ewlehiyê û kêmkirina rageşiyê li herêmê" li Siwêdayê belavbûneke berfireh pêk anîne.

El-Şara îdia kir ku tevî destwerdana Îsraîlê jî, ew "di avakirina aramiyê û derxistina komên çekdar ên neqanûnî ji herêmê de bi ser ketine."

"Lêbelê, hikûmeta Îsraîlê bi tundî tesîsên sivîl û hikûmetê hedef girt da ku van hewildanan asteng bike, rewş bi giranî tevlihev kir û pêvajo hîn bêtir xiraptir kir."

Hêzên Sûriyeyê li Siwêdayê qetlîam pêk anîn

Eş- Şera diyar kir û got: “Ger navbeynkariya bi bandor a Amerîka Ereb û Tirkiyeyê neba em ê bi herdu bijardeyên zihmet re rûbirû biman.”

"Tevî ewlehî û mafên gelê me yê Durzî, şerekî bi Îsraîlê re dê aramiya Sûriyeyê û tevahiya herêmê têk bibira. Em ne mirovên ku ji şer ditirsin in. Me jiyana xwe ji bo parastina gelê xwe û têkoşîna li dijî zihmetiyan derbas kir. Lêbelê, li cihê kaos û wêraniyê me berjewendiyên Sûriyeyîyan danî pêş.”

Me biryar da ku berpirsiyariya ewlehiya li Siwêdayê bidin hin komên herêmî û rêberên olî. Ev biryar ji hişmendiyek xurt a parastina yekîtiya me ya neteweyî û yekparebûna civakî derket holê.

Di krîza Swêdayê de herî kêm 360 kes mirin Navenda Çavdêriya Mafên Mirovan a Sûriyeyê (SOHR) ku li Londonê ye ragihand ku yekîneyên serbi Wezareta Parastinê ya Sûriyeyê piştî şerê nêzîkî 90 saetan li bajarê Siwêdayê vekişiyan. SOHR diyar kir ku van yekiniyan di pevçûnên li Swêdayê û derdora wê de li dijî sivîlan û milîsên herêmî binpêkirinên mafan ên cidî pêk anîne. Her weha SOHRê ragihand ku tevî êrişê Îsraîlê ji 13ê Tîrmehê vir ve herî kêm 360 kes mirine. Dabeşkirina qurbaniyan wiha ye: 107 kes (28 ji wan sivîl bûn) li bajarê Siwêdayê hatin kuştin, 207 kes (18 ji wan endamên eşîrên bedewiyan bûn) serbi hêzên Wezareta Parastinê û Rêveberiya Ewlekariya Giştî ye 15 kes di êrîşên asmanî ya Îsraîlê de hatin kuştin ku serbi hêzên Wezareta Parastinê û Rêveberiya Ewlekariya Giştî ye 3 kes di êrîşa asmanî ya Îsraîlê de ya li dijî avahiya Serfermandariya Giştî li Şamê de hatin kuştin, 1 rojnamevan dema ku pevçûnên li Siwêdayê dişopand hat kuştin, 27 kes di înfazên meydanî de ji aliyê yekîneyên girêdayî Wezareta Parastinê û Wezareta Karên Navxweyî ve hatin kuştin.