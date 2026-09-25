Erzurum’da sokakta yaşayan hayvanları beslemek yasaklandı

Erzurum İl Hayvanları Koruma Kurulu, sokakta yaşayan hayvanlara yönelik besleme faaliyetlerinin il genelinde yasaklanmasına karar verdi.

Erzurum Valiliğinin açıklamasına göre karar, Vali Aydın Baruş başkanlığında İl AFAD Müdürlüğünde yapılan toplantıda alındı.

Kurul, sokakta besleme faaliyetlerinin hayvanların “üreme ve yaşam alanları oluşturmasına neden olabileceğini” değerlendirdi ve bu gerekçeyle beslemeyi yasakladı.

Kararın uygulanmasını ilçe belediyeleri takip edecek.

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Hayvanların belediyelere bildirilmesi istendi

Kurul, mahallelerde sokakta yaşayan hayvanların tespit edilmesi halinde muhtarların ilgili belediyeye bildirimde bulunmasına karar verdi.

Emniyet Müdürlüğü ile ilçe jandarma komutanlıkları da ilçe ve mahallelerde denetim yapacak. Tespit edilen hayvanların “ivedilikle” ilgili ilçe belediyelerine bildirilmesi istendi.

Emniyet, jandarma ve muhtarlıklardan gelen ihbarları belediyeler değerlendirecek. Yapılan çalışmalar ise kaymakamlıklar tarafından aylık olarak Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirilecek.

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Bakımevinin faaliyetleri durduruldu

Toplantıda, Pasinovası Belediyeler Birliğine ait hayvan bakımevinin faaliyetlerinin mevzuata uygun hale getirilinceye kadar durdurulmasına da karar verildi.

Birliğe üye Hınıs, Horasan, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy ve Tekman belediyeleri bu süre içinde Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait bakımeviyle protokol yapacak.

Yapımı süren Oltu Belediyesi Bakımevinin eksiklerinin tamamlanması ve çalışma ruhsatı için başvuruda bulunulması da kurul kararları arasında yer aldı.

Kurul ayrıca ilçe belediyelerinde çalışan veteriner hekimler ile hayvan toplama ekiplerinin Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından eğitilmesini kararlaştırdı. Eğitim ve katılımcı bilgilerinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirilmesi istendi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sahiplendirilen köpeklerin üremelerinin ve yavrularının kayıt altına alınmasını ise ilçe tarım ve orman müdürlükleri takip edecek.

Toplantıya Vali Yardımcısı Orhan Ayaz, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cengiz Yıldız, ilçe kaymakamları, büyükşehir belediyesi yetkilileri, ilçe belediye başkanları ve kurul üyeleri katıldı.

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Hayvan hakları savunucuları neden “katliam yasası” diyor? Hayvanları Koruma Kanunu’nda 2024’te yapılan değişiklikle, sokakta yaşayan ve sahiplenilmeyen köpeklerin belediyeler tarafından bakımevlerine götürülerek sahiplendirilinceye kadar burada tutulması öngörüldü. Hayvan hakları savunucuları düzenlemeyi “katliam yasası” olarak nitelendirerek, hayvanların yaşam alanlarından toplatılmasının ve bakımevlerine kapatılmasının ölümlere yol açabileceği uyarısında bulundu. Türkiye Barolar Birliği de yasanın yürürlüğe girmesinin birinci yılında yaptığı açıklamada, toplama uygulamalarının yaygınlaştığını; bazı hayvanların bakımevlerindeki yetersiz sağlık ve bakım koşulları nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi. Birlik, aç bırakma, kötü taşıma ve yetersiz bakım gibi ihmal ve kötü muamele vakalarının da yaşandığını belirtti.

(NÖ)