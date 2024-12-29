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Yayın Tarihi: 29 Aralık 2024 16:21
 ~ Son Güncelleme: 29 Aralık 2024 16:27
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Erzurum’da kaybolan öğretmenin cesedi nehirde bulundu

Erzurum'da 3 gün önce ailesinin kayıp ihbarı yaptığı öğretmenin cesedi, Karasu Nehri’nde bulundu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Erzurum’da kaybolan öğretmenin cesedi nehirde bulundu

Yakutiye ilçesinin Altın Bulak Mahallesi'ndeki Sıddık Tivnikli Hafız İmam Hatip Ortaokulu Müdür Yardımcısı olan matematik öğretmeni Sabit Bülbül’ün (39) aracının dün terk edilmiş vaziyette bulunduğu Aşkale ilçesi yakınlarındaki Karasu Nehri’nde başlatılan arama çalışmalarına bugün de devam edildi.

Görseli Büyüt

AA'nın haberine göre, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, nehirde ve çevresinde yaptıkları aramalar sonucu öğretmenin cesedini suda buldu.

Görseli Büyüt

Ailesinin 26 Aralık'ta kayıp ihbarı yaptığı Bülbül'ün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Erzurum Adli Tıp Kurumuna götürülecek.

(AD)

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