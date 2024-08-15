Erzurum, Mardin, Adıyaman ve Batman’da ev baskınları

Erzurum, Mardin, Adıyaman ve Batman’da bu sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında en az 14 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Kürdistan Komünist Partisi Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Sözcüsü Yasin Yetişgen de var.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, Erzurum ve Adıyaman’daki gözaltıların gerekçesi “örgüt propagandası yapmak” iddiası iken Batman’daki gözaltıların nedeni, bir düğünde Kürtçe şarkı eşliğinde halay çekmek.

Dersim’deki gözaltılar serbest

Öte yandan, Dersim’de 13 Ağustos'ta Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç kişinin ifade işlemleri dün (14 Ağustos) sona erdi.

Savcılığa çıkarılan üç kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (TY)