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Yayın Tarihi: 3 Temmuz 2024 08:51
 ~ Son Güncelleme: 3 Temmuz 2024 08:51
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Erzurum'da şiddetli sağanak taşkına neden oldu

Kentteki Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki bazı evleri su bastı. Aziziye Köprüsü alt geçidinde su birikintisinde mahsur kalan iki araç çekici yardımıyla kurtarıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Erzurum'da şiddetli sağanak taşkına neden oldu
Fotoğraf: AA

Erzurum'da etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle yollar su altında kaldı, bazı evleri su bastı.

Kentte dün akşam saatlerine doğru aniden bastıran şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Birçok noktada yolların su altında kaldığı ve araçların ilerlemekte güçlük çektiği kentte, polis ekipleri alt geçitleri trafiğe kapattı.

Aziziye Köprüsü alt geçidinde su birikintisinde mahsur kalan iki araç çekici yardımıyla kurtarıldı. Su birikintileri nedeniyle arıza yapan ve mahsur kalan bazı araç sürücüleri de ekiplerden destek istedi.

Kentteki Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki bazı evleri de su bastı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehrin farklı noktalarında meydana gelen su birikintilerini tahliye etmek için çalışma başlattı.

(AS)

iklim krizi sağanak yağış
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