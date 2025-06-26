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Yayın Tarihi: 26 Haziran 2025 10:50
 ~ Son Güncelleme: 26 Haziran 2025 10:57
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Erzurum'da bitkin bulunan ayı yavrusu koruma altına alındı

Ayı yavrusu, doğaya dönecek boyuta erişmesi için Sakarya'daki bir hayvanat bahçesine gönderildi.

BİA Haber Merkezi

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BİA Haber Merkezi

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Görseli Büyüt
Erzurum'da bitkin bulunan ayı yavrusu koruma altına alındı
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde bitkin halde bulunan ayı yavrusu koruma altına alındı.

İlçedeki kırsal alanda bitkin halde ayı yavrusu gören yurttaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Oltu Şefliği ekiplerine bildirdi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, ekiplerce teslim alınan ayı yavrusu, bakım ve tedaviye alındı.

Erzurum DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından bakımları yapılan ayı yavrusu, Kars Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne transfer edildi.

Buradaki tedavileri tamamlanan ayı yavrusu, doğaya dönecek boyuta erişmesi için Sakarya'daki bir hayvanat bahçesine gönderildi.

Ayıları beslemenin zararları

Ayıların kent merkezlerine inmesinin temel nedenleri arasında doğal yaşam alanlarının daralması, iklim krizi, besin kaynaklarının azalması ve insan yerleşimlerinin yaban hayatına yaklaşması yer alıyor. Bu durum, insan ve ayı karşılaşmalarını artırırken, ayıların kentlerde görülmesi hem onlar hem insanlar için riskli. Ayıların insanlar tarafından beslenmesi ise ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Journal of Wildlife Management’ta yayımlanan makaleye göre, ayılar beslenmek için insanlara alıştıklarında davranışları değişiyor. Bu ise onların agresifleşmesine, yiyecek ararken evlere yaklaşmasına ve nihayetinde “tehlikeli” ilân edilerek öldürülmelerine neden oluyor.

Öte yandan, ayıların insanlar tarafından beslenmeleri avlanma içgüdülerini de zayıflatıyor.

Uzmanlar bu tür durumlarda ayıların beslenmemesini, çöplerin güvenli şekilde depolanmasını ve doğal habitatların korunması gerektiğini söylüyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
hayvan haberleri ayılar DKMP
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