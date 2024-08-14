Erzurum'da 10 gözaltı

Erzurum’un Hınıs ilçesinde “örgüte finansal destek sağladıkları” iddiasıyla Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Hınıs Eşbaşkanı Hasan Doğan’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Mezopotomya Ajansı'nda yer alan habere göre, DBP İlçe Eşbaşkanı Hasan Doğan, Dilek Oruç, Turan Oruç, Bülent Akduman, Dilan Kellecioğlu, Aynur Karaman, Zemzeme Tarlan, Yahya İncekan ve Rasime Özdemir dün akşam saatlerinde gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Emniyetteki ifadelerinden sonra Hasan Doğan, Bülent Akduman, Aynur Karaman, Rasime Özdemir, Dilan Kellecioğlu ve Zemzeme Tarlan serbest bırakıldı.

Cezaevinde olan Yılmaz Gülçiçek’in de dosya kapsamında ifadesinin alındığı belirtildi.

Dilek Oruç, Turan Oruç ve Yahya İncekan ise gözaltında tutulmaya devam ediliyor. (NK)