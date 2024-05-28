Erzincan Valisi, İliç'te kontrollü toprak indirildiğini açıkladı

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta meydana gelen ve dokuz işçinin hayatını kaybettiği liç yığını kayması ile aynı sahada dün (27 Mayıs) yeni bir kayma meydana geldi.

Ölü veya yaralının olmadığı kayma sonucu açıklama yapan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç'teki altın madeni ocağında kontrollü toprak indirmesi çalışması yapıldığını duyurdu.

Vali Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İliç maden ocağında, JeoRadar uyarı grubundan yapılan uyarı neticesinde, alan boşaltıldıktan sonra kontrollü bir şekilde, toprak parçası indirilmiştir. Kontrollü yapılan toprak indirmesi sonrası çalışmalar kaldığı yerden devam etmektedir,” dedi. (TY)