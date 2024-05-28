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Yayın Tarihi: 28 Mayıs 2024 11:43
 ~ Son Güncelleme: 28 Mayıs 2024 11:44
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Erzincan Valisi, İliç'te kontrollü toprak indirildiğini açıkladı

Sosyal medyaya yansıyan videolardaki kaymanın "kontrollü toprak indirme" işlemi olduğunu açıklayan Hamza Aydoğdu, maden sahasındaki çalışmaların kaldığı yerden devam ettiğini duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Erzincan Valisi, İliç'te kontrollü toprak indirildiğini açıkladı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta meydana gelen ve dokuz işçinin hayatını kaybettiği liç yığını kayması ile aynı sahada dün (27 Mayıs) yeni bir kayma meydana geldi.

Ölü veya yaralının olmadığı kayma sonucu açıklama yapan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, İliç'teki altın madeni ocağında kontrollü toprak indirmesi çalışması yapıldığını duyurdu.

Vali Aydoğdu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İliç maden ocağında, JeoRadar uyarı grubundan yapılan uyarı neticesinde, alan boşaltıldıktan sonra kontrollü bir şekilde, toprak parçası indirilmiştir. Kontrollü yapılan toprak indirmesi sonrası çalışmalar kaldığı yerden devam etmektedir,” dedi. (TY)

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