Erzincan Kadın Cezaevindeki ihlaller Meclis’e taşındı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Dersim Milletvekili Ayten Kordu, Erzincan Kadın Kapalı Cezaevindeki ihlallere dair önerge verdi.

Önergesinde, cezaevlerinde hem eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağına aykırı mevzuattan kaynaklı hem de insan onuruna yakışmayan koşullar, kötü muamele ve işkence yasağına aykırı uygulamalar nedeniyle hak ihlalleri yaşandığını belirtti: “Erzincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde mahpusların en temel insan hakları dahi askıya alınmış ve mahpuslar üzerindeki tecrit en üst seviyeye çıkarılmıştır.”

“Mahpuslar hastaneye gidemiyor”

Bu ihlallerin Erzincan Kadın Kapalı Cezaevinde de yaşandığını belirten Ayten Kordu, cezaevi ziyaretleri ve görüşmelerde aktarılan hak ihlallerini şöyle sıraladı:

“Bazı mahpusların 3 aydır hastane gidemedikleri, kolluk tarafından yapılan darp ve taciz iddiaları söz konusudur.

Hastaneye götürülenlere ise gidiş ve gelişlerde toplamda 8 kez ayakkabı araması yapılmış, bilekleri sıkılarak darp edilmiş, ısrarlı bir şekilde üst ve ağız içi araması dayatılmıştır.

Dilan Beyhan ve Zeynep Topçu kalp hastası ancak bu uygulamalar nedeniyle hastaneye gidemiyorlar.

Başka hapislerden gönderilen mektuplar ya verilmiyor ya da büyük bölümü sansürlenerek verilmektedir.

Bazı mahpuslar odalarında yokken odaları aranmakta, eşyalarına zarar verilmektedir.”

“Darp ve taciz iddiaları doğru mu?”

Önergesinde, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan şu soruları yanıtlamasını istedi:

· Neredeyse tüm cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerini ilişkin etkin bir çalışma yapılmamasının gerekçesi nedir?

· Erzincan Kadın Kapalı Cezaevi’nde yaşanan hak ihlalleri iddiaları doğru mudur?

· Erzincan Kadın Kapalı Cezaevi’ndeki iddialara ilişkin başlatılan bir idari soruşturma mevcut mudur?

· Kalp hastası olan Dilan Beyhan ve Zeynep Topçu’nun kendilerine yönelik kötü muameleden hastaneye gidemedikleri iddiaları doğru mudur? Doğru ise söz konu kötü muameleye yönelik herhangi soruşturma açılmış mıdır?

· Erzincan Kadın Kapalı Cezaevi’ndeki görevliler tarafından mahpuslara sürekli hale gelen darp ve taciz iddiaları doğru mudur?

“Mahpusların sağlığa erişim hakkı ihlal ediliyor”

(AS)