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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 7 Aralık 2023 16:07
 ~ Son Güncelleme: 7 Aralık 2023 16:23
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Erzincan'da kadın bobinaj ustası 10 yıldır dede mesleğini sürdürüyor

Dede mesleğini babasıyla Erzincan Sanayi Sitesi'nde kurdukları atölyede devam ettiren Uludoğan, 10 yıldır atölyede bobinaj sarıp elektrik panosu diziyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/12/07/erzincan-da-kadin-bobinaj-ustasi-10-yildir-dede-meslegini-surduruyor.jpg

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü mezunu İlknur Uludoğan, sanayi sitesinde 10 yıldır dede mesleği bobinaj ustalığı yapıyor, istihdam sağlıyor.

İlknur Uludoğan, çocuk yaşlarda bobinaj ustası dedesi İbrahim Uludoğan'ın yanında çıraklık yapmaya başladı.

Dede mesleğini babasıyla Erzincan Sanayi Sitesi'nde kurdukları atölyede devam ettiren Uludoğan, 10 yıldır atölyede bobinaj sarıp elektrik panosu diziyor.

Bir taraftan alanıyla ilgili yüksek lisans yapan Uludoğan, ilgi duyduğu işini severek yapıyor, yanında da iki kişiyi çalıştırıyor.

Hem okuyıp hem çalıştı

İlknur Uludoğan, geçmişte hem üniversite okuyup hem de atölyede çalıştığını, şimdi ise tek başına işe devam ettiğini söyledi.

Okulu bitirdikten sonra arkadaşıyla şirket kurarak çalışmaya devam ettiğini dile getiren İlknur şöyle dedi:

 "Yaklaşık bir senedir de tek başıma atölyeyi işletiyorum. Zorlu süreçlerim oldu ama hiçbir zaman hedefim doğrultusunda usanmadan, bıkmadan, yorulmadan koştum. Gece gündüz, çalışma isteğim vardı, işkolik olarak bile adlandırıldım bu süreçte ama onlar da geçti."

"Mesleği babamdan öğrendim ama 'insanlar başka ülkelerde bu işi nasıl yapıyor?' diye çok fazla seyahat ettim çok fazla video izledim. Bunun teknolojisini geliştirmek istiyorum." 

(EMK)

İlknur Uludoğan kadın kadına ayrımcılık
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