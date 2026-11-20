Erzincan Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu adına açıklamayı okuyan Av. Zülfü Erdoğan Öztürk, çocuk işçiliğine bağlı ölümlere, yoksulluğa ve çocukların eğitimden uzaklaşmasına dikkat çekti. Komisyon, Gazze ve diğer çatışma bölgelerindeki çocukların korunması için de uluslararası topluma sorumluluklarını hatırlattı.

Av. Öztürk'ün okuduğu bildiride Komisyon, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'nin kabulünün 37. yılında, çocuk haklarının hukuken tanınmasının tek başına yeterli olmadığını söyledi:

“Ancak sözleşmenin kabulünün otuz yedinci yılında çocukların yaşam, eğitim, sağlık ve güvenlik haklarına yönelik ihlallerin devam etmesi, bu hakların yalnızca hukuken tanınmasının yeterli olmadığını bir kez daha gözler önüne sermektedir.”

“Çocuklar ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılıyor”

Öztürk, Türkiye'de çocukların karşı karşıya kaldığı sorunların başında yoksulluk, çocuk işçiliği, çocuk yaşta evlilikler ve eğitimden kopuşun geldiğini belirtti:

“Ülkemizde çocuk yoksulluğu, çocuk işçiliği, çocuk yaşta evlilikler ve eğitimden uzaklaşma, çocukların sağlıklı ve güvenli bir ortamda büyümesinin önündeki başlıca engeller arasında yer almaktadır.”

Çocuk işçiliği nedeniyle meydana gelen ölümlere özellikle dikkat çeken Öztürk, çıraklık ve mesleki eğitim gerekçesiyle çocukların tehlikeli işlerde çalıştırılmasını eleştirdi:

“Özellikle son yıllarda çocuk işçiliği kaynaklı ölümlerde kayda değer bir artış yaşandığı kamuoyunun bilgisi dahilindedir. Çıraklık ya da meslek öğretme bahanesi altında çocuklar ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmaktadır.”

Komisyonun açıklamasında çocuk işçiliğine bağlı ölümlerin sayısına ilişkin veri paylaşılmadı. Bununla birlikte, çocukların meslek öğrenme gerekçesiyle çalışma hayatının tehlikelerine maruz bırakılması, açıklamanın başlıca eleştiri konularından biri oldu.

Gazze ve savaş bölgelerindeki çocuklar

Öztürk, çocukların haklarına yönelik ihlallerin savaş ve silahlı çatışmaların yaşandığı bölgelerde daha ağır sonuçlar doğurduğuna dikkat çekti:

“Diğer yandan dünyanın farklı bölgelerinde devam eden savaşlar, silahlı çatışmalar ve insani krizler, çocukların yaşam hakkı başta olmak üzere en temel haklarını tehdit etmektedir.”

Özellikle Gazze'deki çocukların durumunu gündeme getiren Öztürk, zorunlu göç yollarında ve mülteci kamplarında yaşanan hak ihlallerine de işaret etti:

“Özellikle Gazze'de ve diğer çatışma ortamlarında, zorunlu göç rotalarında ve mülteci kamplarında çocukların maruz kaldığı ölüm, yaralanma, açlık ve temel hizmetlerden yoksunluk, uluslararası toplumun çocukları koruma yükümlülüğünü bir kez daha gündeme getirmektedir.”

“Çocuk haklarının korunması yalnızca bir temenni değil”

Öztürk, 20 Kasım'ın yalnızca çocuk hakları ihlallerini hatırlama günü olmadığını, bu ihlallere yol açan koşulların ortadan kaldırılması için sorumluluk üstlenilmesi gerektiğini söyledi:

“20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü, çocukların karşı karşıya kaldığı hak ihlallerini görünür kılmanın yanı sıra, bu ihlalleri doğuran koşulların ortadan kaldırılması yönündeki sorumluluklarımızı da hatırlatmaktadır.”

Komisyonun çocuk haklarına ilişkin yaklaşımını ise şu sözlerle ifade etti:

“Çocuk haklarının korunması yalnızca belirli günlerde dile getirilen bir temenni değil, devletin, ilgili kurumların ve toplumun bütün kesimlerinin sürekli ve etkin bir biçimde yerine getirmesi gereken hukuki ve toplumsal bir sorumluluktur.”

Öztürk, Erzincan Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu adına yaptığı açıklamayı, çocukların ihtiyaçlarını önceleyen politikaların hayata geçirilmesi için yetkililere çağrıda bulunarak tamamladı:

“Her çocuğun güven içinde büyüyebileceği, haklarına eşit biçimde erişebileceği adil bir toplum için mücadele etmeye devam edeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.”

(AEK)