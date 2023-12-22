Ertuğrul Mavioğlu: Kim terörist?

Gazeteci Ertuğrul Mavioğlu ve yönetmen Çayan Demirel, çekim ve yönetmenliğini yaptıkları “Bir Gerilla Belgeseli: Bakur (Kuzey)” belgeseli ile “örgüt propagandası” yaptıkları iddiasıyla yargılandıkları davada 14 Aralık 2023’te 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı.

Mahkemenin kararıyla ilgili Mezopotamya Ajansı’na konuşan Mavioğlu, “örgüt propagandası” ile suçlansalar da “Bakur” belgeselinin “barışın propagandası” olduğunu söyledi.

“Dava filmden ötürü mü açıldı?”

Mavioğlu, özetle şunları söyledi:

“İktidar, daha seyretmediği filmin ‘terör’ propagandası olduğu kanaatine vardı ve filmi yasakladı. O dönem, çok sayıda sinemacı ve sanatçı sansüre karşı toplu hareket ederek festivali boykot etti. O sene, ne yarışma ne de kapanış toplantısı yapılabildi. Sonuç olarak 34. İstanbul Film festivali hâlâ bu büyük skandallarla anılıyor.

“Bu işin garabeti iki bakımdan önemli. Yönetmen Çayan Demirel, film tamamlanmadan önce bir kalp krizi geçirdi ve uzun süre yoğun bakımda kaldı. Bu gösterimlerin olduğu zamanda Çayan Demirel, hastaydı ve gösterimden haberi yoktu. Biz başından mahkeme heyetine şunu soruyoruz: Dava filmden ötürü mü açıldı? Eğer filmden ötürü açıldıysa neden Batman’da açılıyor? Çünkü filmin yapım yeri İstanbul ve Çayan Demirel o gösterimde yoktu.

“Hakikati savunacağız”

“Elinde kamerasından, bilgisayarındaki kurgu setinden başka hiçbir silahı olmayan kişiler hakkında dava açıp ceza vermek akıllara ‘kim terörist?’ sorusunu getiriyor. Buna ‘terör’ derseniz, ben de dönüp sizin yıllardan beri Kürt halkı üzerindeki katliamlarınız terör değilse nedir, derim. Ben yılların gazetecisiyim, Çayan Demirel yılların yönetmeni ve bizim yaptığımız işlerin hepsinde hakikat var. Hakikati savunmaktan geri durmayacağız.

“16 yaşımdan beri yargılanıyorum. 60 yaşıma geldim hâlâ yargılama devam ediyor. Bize ceza verseler ne olur, vermeseler ne olur? Esas itibariyle bu ceza, bir çeşit Osmanlı’dan kalan ibret-i alem meselesidir. Bakur filmini ibret olarak gösterip, böyle işler yaptığınızda başınıza neler gelebileceğinin mesajını veriyorlar. Tüm baskı ve sindirme politikalarına rağmen toplumda hakikati savunanlar var. Biz de bilirdik çiçek, böcek çekmeyi ama bu ülkede yıllardan beri sadece ölü ele geçirilen ve benzeri ifadelerle ‘terör’ yaftası adı altında sunulan, çarpıtılmış tarihsel bir gerçeklik ile karşı karşıyayız.”