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ANALİZ
Yayın Tarihi: 8 Ocak 2025 00:00
 ~ Son Güncelleme: 8 Ocak 2025 15:39
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Ertuğrul Kürkçü: "Kürtlerin ve sosyalistlerin kurtuluş projeleri birbiriyle yakından ilişkili olmak zorunda"

Kürt sorununda yeniden gündeme gelen çözüm tartışmalarını bianet’e değerlendiren HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü, 2012-2015 yılları arasında yürütülen ve kamuoyunda “Barış Süreci” olarak bilinen dönemi hatırlatarak mevcut tartışmalar ile o dönem arasındaki benzerliklere ve farklılıklara dikkat çekti.

Tuğçe Yılmaz

Ertuğrul Kürkçü

Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz
Ertuğrul Kürkçü

Ertuğrul Kürkçü

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü, Kürt sorununda yeniden gündeme gelen çözüm tartışmalarını bianet Gündem programında değerlendirdi.

Kürkçü, Türkiye siyasetinde zaman zaman dile getirilen çözüm arayışlarının bu kez belirgin bir isim ya da çerçeveyle tanımlanmadığını, ancak tartışmaların ağırlıklı olarak rejimin “terörle mücadele” söylemi üzerinden şekillendiğini ifade etti. Bu söylemin hem siyasi atmosferi hem de yeni sürece ilişkin toplumsal beklentileri doğrudan etkilediğini vurguladı.

HDP Onursal Başkanı, 2012-2015 yılları arasında yürütülen ve kamuoyunda “Barış Süreci” olarak bilinen dönemi hatırlatarak, mevcut tartışmalar ile o dönem arasındaki benzerliklere ve farklılıklara dikkat çekti. Kürkçü’ye göre, Barış Süreci’nde ön plana çıkan müzakere, diyalog ve çözüm arayışları, günümüzde yerini daha sert ve güvenlik odaklı bir yaklaşımın egemen olduğu bir atmosfere bırakmış durumda.

Ertuğrul Kürkçü, değerlendirmesinde Türkiyeli sosyalistlerin yeni süreçteki sorumluluklarını da önemli bir başlık olarak ele aldı ve son olarak bu süreçten umutlu olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtladı. (TY)

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Kürt sorununda çözüm tartışmaları Ertuğrul Kürkçü Abdullah Öcalan
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba"...

bianet muhabiri. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

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Ertuğrul Kürkçü
Ertuğrul Kürkçü
[email protected] tüm yazıları
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