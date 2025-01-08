Ertuğrul Kürkçü: Erdoğan, yeni sürecin tam merkezinde

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü, Kürt sorununda yeniden gündeme gelen çözüm tartışmalarını bianet Gündem programında değerlendirdi.

Kürkçü, Türkiye siyasetinde zaman zaman dile getirilen çözüm arayışlarının bu kez belirgin bir isim ya da çerçeveyle tanımlanmadığını, ancak tartışmaların ağırlıklı olarak rejimin “terörle mücadele” söylemi üzerinden şekillendiğini ifade etti. Bu söylemin hem siyasi atmosferi hem de yeni sürece ilişkin toplumsal beklentileri doğrudan etkilediğini vurguladı.

HDP Onursal Başkanı, 2012-2015 yılları arasında yürütülen ve kamuoyunda “Barış Süreci” olarak bilinen dönemi hatırlatarak, mevcut tartışmalar ile o dönem arasındaki benzerliklere ve farklılıklara dikkat çekti. Kürkçü’ye göre, Barış Süreci’nde ön plana çıkan müzakere, diyalog ve çözüm arayışları, günümüzde yerini daha sert ve güvenlik odaklı bir yaklaşımın egemen olduğu bir atmosfere bırakmış durumda.

Ertuğrul Kürkçü, değerlendirmesinde Türkiyeli sosyalistlerin yeni süreçteki sorumluluklarını da önemli bir başlık olarak ele aldı ve son olarak bu süreçten umutlu olup olmadığına ilişkin soruyu yanıtladı. (TY)