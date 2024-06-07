Ersun Yanal, Amedspor’un yeni teknik direktörü oldu

Fenerbahçe ve Trabzonspor’un da teknik direktörlüğünü üstlenen eski futbolcu Ersun Yanal, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig’e yükselen Amedspor’un teknik direktörü oldu.

Haberi duyuran Amedspor Kulüp Başkanı Aziz Elaldı “Elde ettiği başarılar, kazandığı kupalar, yetiştirdiği genç yıldızlar ve antrenörlerle futbolumuzda çok ayrı bir konuma sahip Yanal ile çıkacağımız yolculuk için çok heyecanlıyız,” dedi.

Amedspor, 11 Haziran Salı günü yapılacak genel kurulun ardından, Yanal’la bir yıllık sözleşme imzalayacak.

Konuyla ilgili konuşan Ersun Yanal ise “Futbol, hepimizin ortak duygusu, ortak coşkusu, ortak heyecanı. Türkiye bir futbol ülkesi ve hepimizin daha iyi futbol felsefesine ulaşması için el ele vermesi gerekiyor. Amedspor ile başlayacağımız yolculuğun her dakikası bu açıdan çok önemli ve değerli,” dedi.

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