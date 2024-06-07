Ersun Yanal, Amedspor’un yeni teknik direktörü oldu
Fenerbahçe ve Trabzonspor’un da teknik direktörlüğünü üstlenen eski futbolcu Ersun Yanal, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Lig’e yükselen Amedspor’un teknik direktörü oldu.
Haberi duyuran Amedspor Kulüp Başkanı Aziz Elaldı “Elde ettiği başarılar, kazandığı kupalar, yetiştirdiği genç yıldızlar ve antrenörlerle futbolumuzda çok ayrı bir konuma sahip Yanal ile çıkacağımız yolculuk için çok heyecanlıyız,” dedi.
Amedspor, 11 Haziran Salı günü yapılacak genel kurulun ardından, Yanal’la bir yıllık sözleşme imzalayacak.
Konuyla ilgili konuşan Ersun Yanal ise “Futbol, hepimizin ortak duygusu, ortak coşkusu, ortak heyecanı. Türkiye bir futbol ülkesi ve hepimizin daha iyi futbol felsefesine ulaşması için el ele vermesi gerekiyor. Amedspor ile başlayacağımız yolculuğun her dakikası bu açıdan çok önemli ve değerli,” dedi.
Amedspor şampiyon oldu
Ersun Yanal hakkında
Manisa Spor Akademisi mezunu, futbola Denizlispor'da başladı. Şirinköyspor, Sarayköyspor, Manisaspor ve Nazillispor'da oynadı.
Teknik direktörlüğe 1990 yılında ailesinin de uzun yıllar ikâmet ettiği Denizli'nin o dönem 3. Lig'de olan ilçe takımı Sarayköyspor'da başladı. 2007-2008 sezonunun 10. haftasında Trabzonspor'un başına geldi.
Mandıraspor, Denizlispor, Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü ve Türkiye Millî Futbol Takımı'nı çalıştırdı. 28 Haziran 2013’te 1 yıllık sözleşme ile Fenerbahçe teknik direktörlüğüne getirildi. Fenerbahçe ile 2013-2014 sezonunda 27 Nisan'da şampiyon olarak süper ligin en erken şampiyonluğa ulaşan teknik direktörü oldu.
2020-21 sezonunda da Antalyaspor'u çalıştırdı.
1961, İzmir doğumlu. (TY)