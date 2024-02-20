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Yayın Tarihi: 20 Şubat 2024 17:27
 ~ Son Güncelleme: 20 Şubat 2024 17:27
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Eros’u öldüren sanığın iyi hâl indirimine itiraz kabul edildi

“Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi bu tür fiillere eğilimi olan kişileri cesaretlendirebileceği gibi bireylerin bu kapsamda devlete ve adalet mekanizmalarına olan güvenlerini de zedeleyeceği açıktır.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Eros’u öldüren sanığın iyi hâl indirimine itiraz kabul edildi
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi’nin öldürülen kedi Eros ile ilgili üst mahkemeye (Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi) yaptığı itiraz kabul edildi.

Merkezin bugün duyurduğuna göre, Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 08 Şubat 2024’te verdiği kararın kaldırılmasına ve dosyanın mahkemeye iadesine karar verdi. 

Böylece, avukatların ve savcının sanık İbrahim K. hakkındaki iyi hâl indirimine yönelik itirazları kabul edilmiş oldu.

İnsana yenilen Eros
İnsana yenilen Eros
19 Şubat 2024

Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçesi

Küçükçekmece 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ilk derece mahkemesinin kararını kaldırma gerekçesi şöyle:

“Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararları ve 7332 Sayılı Kanun’un genel gerekçesinde vurgulanan hayvanların korunması için caydırıcı cezai yaptırımlara ihtiyaç olduğu şeklindeki amaç doğrultusunda konu ele alındığında, işlenen suç ile verilen cezalar arasında orantısızlık olması ya da hiç ceza verilmemesi durumunda bu tür eylemlerin önlenmesini sağlayabilecek caydırıcı bir etki ortaya koymaktan oldukça uzak kalınacağı, sanığın gerçekleştirdiği eylemin niteliği ve ağırlığı dikkate alındığında sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi cezadan muaf tutulması sonucunu doğuracağı gibi, ulaşılan bu sonucun bu tür olaylara karışan kişilere hoşgörü ile yaklaşıldığı izlenimi uyandıracağı ve bu tür fiillere eğilimi olan kişileri cesaretlendirebileceği gibi bireylerin bu kapsamda devlete ve adalet mekanizmalarına olan güvenlerini de zedeleyeceği açıktır. 

Bu kapsamda sanığın gerçekleştirdiği eylemin niteliği ve ağırlığı dikkate alındığında sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi cezadan muaf tutulması sonucunu doğuracağından usul ve yasaya aykırı görülerek itirazın kabulüne karar vermek gerekmiştir." 

Ne olmuştu?

1 Ocak 2024’te, sabaha karşı apartmanın asansörüne binen İbrahim K., Eros’u orada görmüş ve tekmelemeye başlamıştı. Asansörden kaçan kedinin arkasından giden saldırgan, kediyi yakalayarak işkenceyle öldürmüştü.

Saldırganın Eros’u işkenceyle öldürdüğü anlar sitenin güvenlik kamerasına yansımıştı.

Gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan sanık hakkında dava açıldı; ancak İbrahim K., 8 Şubat'ta görülen davanın ilk duruşmasında iyi hâl indirimi ile serbest bırakıldı. (TY)

Kedi Eros Hayvan hakları İstanbul Barosu
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