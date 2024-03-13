Eros'u öldüren İbrahim K.'ye 2 yıl 6 ay ceza

İstanbul Başakşehir'de İbrahim K.'nin tekmeleyerek öldürdüğü Eros isimli kedinin davası bugün Küçükçekmece Adalet Sarayı, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Hayvan ve yaşam hakkı savunucuları sabah saatlerinde Küçükçekmece Adliyesi önünde bir araya geldi. Katılımın yoğun olması nedeniyle duruşma, daha büyük bir salona alındı.

Bir önceki duruşmada sitede bakılan Eros'un kimsesiz bir kedi olmasına, sahipsiz oluşuna vurgu yapılmıştı. Hayvan hakkı savunucularının yaptığı çağrılarla bugün Adliyede toplanan kalabalık nedeniyle sosyal medyada "Eros sahipsiz değil" şeklinde paylaşımlar yapıldı. Duruşmayı AKP İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut da takip etti.

İnsana yenilen Eros

Duruşma salonunun önünde "Eros için adalet" sloganları atan kitleyi avukatlar gürültü nedeniyle uyararak, oturumun bu şekilde başlayamayacağını söyledi. Hakim de duruşma salonunun önünün boşaltılması için uyarı yaptı.

Davayı takip eden avukat İlke Acar sosyal medya hesabından "Eros için Küçükçekmece Adliyesi’ndeyiz. Hakim, kalabalık olduğu için büyük salona alacağını söyledi. Herkesi aşağı indirdi. Ancak şimdi de halk duruşma salonu önüne alınmıyor. Avukatlar bile güvenlikten zor geçiyor" dedi.

Acar, "Hakim ne SEGBİS kullanıyor ne mikrofon. Koridor boşaltılmazsa devam etmeyeceğini söyledi. Avukatlar olarak buna itiraz ettik. Duruşma salonunu açmadıkça halkın haklı olarak daha çok sinirleneceğini anlattık. Öncelikle meslektaşlarımızı içeri alınmasını talep ettik" diye devam etti.

Yaşam İçin Yasa ve İlke Acar'ın X hesabından duruşmaya ilişkin aktardığı detaylara göre, duruşmaya İstanbul Barosu’nun katılma talebi ağır ceza mahkeme kararı gerekçe gösterilerek reddedildi.

"Suçtan zarar görmediği" gerekçesiyle talepler reddedildi

Halkın Kurtuluş Partisi, Türkiye İşçi Partisi, İzmir Barosu, Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Tarım İl Müdürlüğü, Hayvanları Çaresizlikten ve İlgisizlikten Koruma Derneği, Mazmel Derneği, Hayvanlara Adalet Derneği, Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu, Hayvan Hakları Federasyonu, İYİ Parti ve Ankara Barosu duruşmaya katılım taleplerini iletti.

Savcı Tarım ve Orman Bakanlığı’nın katılma talebinin kabul edilmesini istedi.

Mahkeme hakimi, "Suçtan zarar görmediği" gerekçesiyle tüm kurum ve siyasi partilerin talebini reddetti.

Sanık avukatının, ”Sosyal medyada tek yönlü bakılıyor. Ben de bir kedi sahibiyim, müvekkilim halk nezdinde zaten cezasını çekmiştir” demesi üzerine müşteki vekilleri tepki gösterdi.

Sanık: Benim de kedim var

Sanık İbrahim K. “Benim de kedim var, görüntüleri sunmuştuk” dedi. Hakim ise “Flash disk sunacaktınız, bana ulaşmadı” diye yanıt verdi.

Sanık, “Ben suç makinası değilim, yaşadığım bir anlık çöküşten öfke ve cinnet anıyla kendimi kaybettim, hayatım boyunca unutamayacağım hata yapıp, hayatım boyunca kilolarca mama alıp kedi köpekleri beslemek bana terapi gibi geldi” dedi.

Hakimin “Olaydan önce mi sonra mı?” diye sorması üzerine sanık, “Olaydan sonra” dedi ve devam etti:

“Hayvan barınağına bağışta bulundum, elimden geldiğince bunları yapacağıma, psikolojik destek göreceğime söz veriyorum. Bazı kişiler iftira atıyor.”

Sanık müdafi savunmasında, “Sanık eşinden aldığı haber ile evinden çıkıyor, (Çocuğunun olmayacağını söylemiş karısı) psikolojisi dikkate alınarak lehine olan hükümler uygulansın, alt sınırdan uzaklaşılmasın” dedi.

"Çocuk öldürüp 'çocuk okuttum' deseydi..."

Site avukatı da savunmasında, “Çocuk sahibi olanlar çocuk katili olabiliyor; evli olanlar kadın cinayeti işleyebiliyor; o yüzden sanığın 'Kedim var, kedileri severim, o an psikolojim bozuktu' savunmasına itibar edilmemeli. Baroların katılma talebi kabul edilmelidir, dosya dışında binlerce vatandaş dosyayı takip ediyor. İlk derece mahkemesi kararı kamuoyunda kin ve tahrike sebep olmuştur. Sanık üst dereceden yargılanmalı, tutuklu yargılanmalı” dedi.

Müşteki vekilleri de “Sanık çocuk öldürüp sonrasında da çocuk okuttum deseydi dikkate alacak mıydık? Sanık madem pişmandı neden kendisi teslim olmadı? Sanığın iddiaları samimi ve gerçek değildir, tutuklu yargılanmasını talep ediyoruz” dedi.

Sanık son söz olarak, “Hatamı kabul ediyorum, benim iyi yanlarım neden görülmüyor bilmiyorum” dedi.

Savcı mütalaasını verdi:

“Sanık, kediyi kaçmasına rağmen ısrarla takip etmiş, merhametsiz ve acımasız bir şekilde canavarca hisle öldürmüştür. Tüm deliller doğrultusunda sanık hakkında üst sınırdan ceza verilmesini ve tutuklanmasını talep ediyorum.”

Saat 14.00'teki aranın ardından verilen kararda, Eros’u tekmeleyerek öldüren İbrahim K.'ye 2 yıl 6 ay hapis cezası ve yurtdışı çıkış yasağı verildi.

Hayvan hakkı savunucuları, "Bu cezanın yatarı olmadığını biliyoruz. Bu kararı kabul etmiyoruz" dedi.

Duruşma sonunda sosyal medya hesabından açıklama yapan avukat İlke Acar ise "Arkadaşlar öncelikle tutuklama yok. Bu bizim için büyük bir dezavantaj, ayrıca iyi hal indirimi uygulandı, yani ceza üst sınırdan verilmedi. Eski karardan tek farkı HAGB’nin kalkmış olması, maalesef başka bir kazanım yok. Tek dileğimiz bu kararın üst mahkemeden dönmesi..." dedi.

Adliyede bir araya gelen hak savunucuları, duruşma sonrası karara itiraz ederek, "Katil vuruyor, devlet koruyor" sloganı attı.

"En yüksek ceza"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise sosyal medya hesabından, "Verilen ceza, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında bugüne kadarki en yüksek cezadır" dedi.

Ne olmuştu? 1 Ocak 2024’te, sabaha karşı apartmanın asansörüne binen İbrahim K., Eros’u orada görmüş ve tekmelemeye başlamıştı. Asansörden kaçan kedinin arkasından giden saldırgan, kediyi yakalayarak işkenceyle öldürmüştü. Saldırganın Eros’u işkenceyle öldürdüğü anlar sitenin güvenlik kamerasına yansımıştı. Gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan sanık hakkında dava açıldı; ancak İbrahim K., 8 Şubat'ta görülen davanın ilk duruşmasında iyi hâl indirimi ile serbest bırakılmıştı. Sanığın, Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanmış ve 8 Şubat 2024 tarihindeki sanık hakkında "Evcil Hayvanı Kasten Öldürme" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.



Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alan mahkeme, cezayı 1 yıl 3 ay hapis cezasına indirmişti. Mahkeme, daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması, kişilik özellikleriyle duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaat meydana gelmiş olması gerekçesiyle hükmün açıklanmasını geri bırakarak sanığın tahliyesine hükmetmişti. Mahkemenin cezayı ertelemesi üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi karara itiraz etti. Mahkeme Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 8 Şubat’ta vermiş olduğu hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararına edilen itirazı kabul ederek kararın kaldırılmasına hükmetti. Heyet, dosyanın yeniden yargılama yapması için Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi’ne geri gönderilmesine karar verdi.