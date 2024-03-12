Eros davası 13 Mart'ta

İstanbul Başakşehir'de Eros isimli kediyi tekmeleyerek öldüren İbrahim K.'nin yargılanacağı davanın ikinci duruşması yarın (13 Mart Çarşamba) saat 10.30’da, İstanbul Küçükçekmece'de görülecek.

Eros’u öldüren sanığın iyi hâl indirimine itiraz kabul edildi

"Hayvanlar için Adalet" diyerek duruşmaya çağrı yapan Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, yaptığı açıklamada, "Tüm hak savunucularını, adaletten yana olan herkesi davet ettiğimiz bu davaya katılımınızı bekliyor, hayvanlar ve hakları için sesimizin daha güçlü çıkması için sizi de dayanışmaya çağırıyoruz. Başka “Eros’ların” şiddet görmemesi, katillerin serbest bırakılmaması için onların sesi olmak zorundayız" dedi.

İnsana yenilen Eros

Açıklama şöyle:

"Çünkü:

5199 sayılı kanunun hayvanları korumadığını biliyoruz. Katilleri ve tecavüzcüleri serbest bırakan mevcut kanunu değil, hayvan hakları yasası istiyoruz.

5199 sayılı kanunun, belediyelerin hayvanlara yönelik işlediği suçları cezasız bıraktığını ve resmi kurumlarca uygulanan şiddetin, katilleri cesaretlendirdiğini biliyoruz.

Kapalı kapılar ardında hazırlanan 'katliam ve soykırım yasası'nın meclisten geçmesi için yerel seçimlerin bitmesinin beklendiğinin farkındayız. SP’nin sunduğu, iktidar ve küçük ortakları tarafından desteklenen yasa tasarısının sokakta yaşayan tüm hayvanların tecrit ve ölüm kamplarına hapsedilmesi demek olduğunu biliyoruz.

"Her güne başka bir bakımevi katliamı, başka bir tecavüz ya da cinayet ile uyanmamak için, hayvanlara haklarının teslim edilmesi için siz de bize katılın; hayvanlar için dayanışmaya destek verin."



Duruşma Tarihi: 13 Mart Çarşamba

Duruşma Saati: 10:30

Duruşma Yeri: Küçükçekmece Adalet Sarayı, 16. Asliye Ceza Mahkemesi/İstanbul

Ne olmuştu?

1 Ocak 2024’te, sabaha karşı apartmanın asansörüne binen İbrahim K., Eros’u orada görmüş ve tekmelemeye başlamıştı. Asansörden kaçan kedinin arkasından giden saldırgan, kediyi yakalayarak işkenceyle öldürmüştü.

Saldırganın Eros’u işkenceyle öldürdüğü anlar sitenin güvenlik kamerasına yansımıştı.

Gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan sanık hakkında dava açıldı; ancak İbrahim K., 8 Şubat'ta görülen davanın ilk duruşmasında iyi hâl indirimi ile serbest bırakıldı.(AÖ)