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Yayın Tarihi: 28 Ocak 2025 15:14
 ~ Son Güncelleme: 28 Ocak 2025 16:09
2 dk Okuma

Erol Önderoğlu: Yorum ve haberleri resmi söylemle örtüşmeyen gazeteciler hedef

“Son dönemde gazetecileri ve medyayı hedef alan, oldukça endişe verici, sert bir yargısal yaklaşım gözlemliyoruz.”

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Hikmet Adal

Görseli Büyüt
Erol Önderoğlu: Yorum ve haberleri resmi söylemle örtüşmeyen gazeteciler hedef

Paris merkezli Sınır Tanımayan Gazeteciler’in (RSF) Türkiye Temsilcisi ve BİA Medya Gözlem Raportörü Erol Önderoğlu, son günlerde gazetecilere açılan soruşturma ve davalarla ilgili konuştu.

Önderoğlu, Türkiye gazetecilerin gözaltına alınması, suçlanması ve yargılanmasının bir hedef alma tarzını gösterdiğini söyledi. “Son dönemde gazetecileri ve medyayı hedef alan, oldukça endişe verici, sert bir yargısal yaklaşım gözlemliyoruz” dedi. Yorum ve haberleri resmi söylemle örtüşmeyen gazetecilerin yargı tacizi altında olduğunu ekledi.

Önderoğlu “Gazetecilere, medya temsilcilerine, televizyon yorumcularına hatta YouTuberlara karşı tırmanan bu yeni yargısal pratik ancak demokrasinin olmadığı toplumlarda görülebilecek türden. Gazeteciliğin eleştiri ve haber verme hakkıyla birlikte suç olarak lanse edilmesi kabul edilemez. Gazeteciler haklarını mahkemelerde savunmak zorunda kaldıklarında, faaliyetlerinin ifade özgürlüğü ve haber verme sorumluluğu kapsamında olduğunu tescil ediliyorlar. Ancak keyfi ve resmi söylemi dayatmaya dönük olduğunu değerlendirdiğimiz bu yeni tedirgin edici sürece son verilmesini istiyoruz. Çünkü Demokles'in kılıcı altında ne özgür ifade ne bilgi yayma görevi yerine getirilebilir” diye konuştu.

Son bir hafta açılan dava ve soruşturmalar

Sözcü TV Muhabiri Fırat Fıstık, hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan bir soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısında ismini açıkladığı bilirkişi S.B. ile yaptıkları telefonla görüşmesini yayınladıkları için Halk TV ve gazeteci Barış Pehlivan hakkında soruşturma başlatıldı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Halk TV’nin ‘bilirkişi yayını’na inceleme başlattı.

Şirin Payzın’a ‘terör propagandası soruşturması’ açıldı.

Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’in Suriye’de öldürülmesine ilişkin haberleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar, T24 Genel Yayın Yönetmeni Doğan Akın ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Candan Yıldız’a dava açıldı.

Nazım Daştan ve Cihan Bilgin için Şişhane’deki eyleme katılan veya takip etmek için orada olan gazeteciler Gülistan Dursun, Can Papila, Pınar Gayıp, Serpil Ünal, Hayri Tunç, Enes Sezgin ve Osman Akın hakkında iddianame düzenlendi. Halen tutuklu olan gazeteciler için savcı 8 yıla kadar hapis istedi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
gazetecilere yönelik baskılar gazetecilere soruşturma
Hikmet Adal
Hikmet Adal
x.com/HikmetAdal [email protected] tüm yazıları
Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda...

Haziran 2018'den bu yana bianet muhabiri. 2013'te bianet'te staj yaptıktan sonra bianet'in projelerinde de yer aldı. Expression Interrupted, susma24.com, Jıneps, Inside Turkey, tol.org gibi platformlarda haber ve makaleleri yayınlandı. İfade özgürlüğü alanında birçok haber ve makaleye görüş verdi. Yazıları İngilizce başta olmak üzere Fransızca, İtalyanca ve Çerkesceye çevrildi. 8 Mart 2018’deki Feminist Gece Yürüyüşünde çektiği fotoğraflar İstanbul Büyükşehir Belediyesince sergilendi. 27. Metin Göktepe Gazetecilik Ödülünü kazandı. Erciyes Üniversitesi Gazetecilik mezunu.

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