Erol Önderoğlu: Gazetecilerin habere erişim hakkı ellerinden alındı

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi, Kent Uzlaşısı, Saraçhane protestolarında gözaltına alınan gazeteciler ve Fırat Özdemir’in davası öncesi yurttaşların ve gazetecilerin girişine kapatıldı.

Polis, adliyenin yaya girişine demir bariyerler getirerek koridor oluşturdu. Bugün duruşması olmayan yurttaşlar, turkuaz kartı olmayan basın mensupları ve milletvekili danışmanları adliyeye alınmadı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye Temsilcisi ve bianet Medya Gözlem Raportörü Erol Önderoğlu adliye girişinde polis ve güvenlik görevlileriyle tartıştı, “Duruşmayı kaçırdım. Biz sizi anladık, siz bizi anlamadınız. Sözlü talimat mı olur? 15 yıldır sizlerle içerde görüşüyoruz zaten. Biliyorsunuz, güvenlik konusunda hiçbir endişeniz olmadığını biliyorsunuz. Bu yapılan ayıptır." dedi.

Onlarca gazetecinin bugün davası var; gazeteci örgütü temsilcisi ve gazeteciler adliyeye giremiyor.



Çağlayan Adliyesi girişi, bugünde duruşması olmayan yurttaşlara ve Turkuaz kartı olmayan basın mensuplarına kapatıldı.



Olay sonrasında Önderoğlu, gazetecilere yaşatılanlara tepki gösterdi. Yaşananları şöyle anlattı:

"Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde bugün, her zamanki gibi takip ettiğimiz davalara girmek üzere adliyeye yöneldiğimizde, Başsavcılığın sözlü talimatıyla uygulandığı belirtilen bir önlem gerekçe gösterilerek Turkuaz basın kartı bulunmayan birçok gazeteci ve hak örgütü temsilcisinin içeri alınmadığını gördük.

bianet muhabiri Ayşegül Başar, İlke TV muhabiri Eylül Deniz, gazeteciler Fatoş Erdoğan, Rabia Çetin ve MLSA’dan Semra Pelek izlemeleri gereken davayı izleyemediler. Ben ve Af Örgütü’nden Milena Büyüm de adliyeye alınmadık.

Yüzlerce yurttaş da tanık, sanık ya da başka girişimleri için adliyeye girmek istediklerinde engellendiler.

Bu uygulama, yalnızca vatandaşların duruşmaların aleniliği ilkesine uygun biçimde izleme hakkını değil, aynı zamanda sivil toplumun ve gazetecilerin habere erişim ve özgürce gözlem yapabilme haklarını da açıkça ihlal etti.

Sözlü talimatla bu kadar geniş kapsamlı ve bu kadar keyfi önlemler alınarak demokratik hakların kullanılmasının engellenmesini kınıyoruz."

Bugün İstanbul Adliyesinde, yerel seçimlerde oluşturulan 'Kent Uzlaşısı' gerekçesiyle yargılanan 9’u tutuklu 10 CHP’li belediye yöneticisinin üçüncü görülecek. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday, Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen yargılanıyor. 13 Şubat’tan bu yana tutuklu bulunan sanıklar hakkında “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Aynı zamanda Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklanması sonrasında Saraçhane'deki protestoları takip ettikleri için gözaltına alınan foto-muhabirleri Kurtuluş Arı, Gökhan Kam, Bülent Kılıç, AFP Foto Muhabiri Yasin Akgül, Now TV muhabiri Ali Onur Tosun, gazeteci Zeynep Kuray ve Hayri Tunç’un da 3 yıl hapis istemiyle yargılanacağı dava da İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi Avukat Fırat Epözdemir’in “örgüt üyeliği” ve “propaganda” suçlamasıyla yargılandığı davanın üçüncü duruşması da İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi’nde.

