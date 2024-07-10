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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 10 Temmuz 2024 16:32
 ~ Son Güncelleme: 10 Temmuz 2024 16:36
2 dk Okuma

Ermenistan’daki kadın ve LGBTİ+ örgütlerinden Kevin Spacey protestosu

Sinema Evi’nin önünde bir araya gelen kadın ve LGBTİ+ örgütleri, oyuncunun film festivalinde onur konuğu olmasını protesto ederek “Sahnede aktör, sahne arkasında şiddet faili” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Ermenistan’daki kadın ve LGBTİ+ örgütlerinden Kevin Spacey protestosu
Fotoğraf: Women Research Center Instagram hesabı

Ermenistan'ın en prestijli film festivallerinden biri olan Altın Kayısı Film Festivali 7 Temmuz’da başladı.

Festival yönetiminin bu yılki onur konuğu olarak Kevin Spacey'yi açıklaması ise tepkilere neden oldu ve festival, sanat ve etik tartışmalarının kesiştiği bir noktada Ermenistan'da önemli bir gündem haline geldi.

Oyuncu, adı bir dizi cinsel taciz ve saldırı suçlamasıyla anılan bir isim olarak biliniyor.

Agos Gazetesi’nde yer alan habere göre, Yerevan’a gelen Spacey, hem festival yönetimi hem de Yerevan Belediye Başkanı Tigran Avinyan tarafından “sıcak” bir şekilde karşılandı. Ancak dün (9 Temmuz) Sinema Evi'nin önünde kadın ve LGBTİ+ örgütleri ile hak savunucularından oluşan bir grup, oyuncuyu protesto etti.

Ermenistan Altın Kayısı Film Festivali'nin onur konuğu Kevin Spacey
Ermenistan Altın Kayısı Film Festivali'nin onur konuğu Kevin Spacey
8 Temmuz 2024

Talepler ve mesajlar

Kadına Yönelik Şiddeti Durdurma Platformu'nun çağrısıyla düzenlenen eylemde, oyuncuyla ilgili yaklaşık 50 kişinin taciz ve cinsel saldırı beyanı olduğu hatırlatıldı.

Eylemde, “Sahnede aktör, sahne arkasında şiddet faili”, “Altın Kayısı, cinsel istismara dur de” ve “50” yazılı pankartlar taşındı.

Eylemde şu talepler dile getirildi:

  • Devletimizden talebimiz: Cinsel taciz ve şiddet içeren her türlü mesajın kamuoyunda net bir duruş ve adımlarla eleştirilmesini istiyoruz.
  • Kültür ve eğitim yapılarından talebimiz: Toplumsal sorunları gündeme getirme ve tartışma, kamuoyunu toplumsal kabul ve güvenlik ilkeleri konusunda eğitme sorumluluğunu taşıyan kurumlar olarak harekete geçmeleridir.
  • Mesajımız, Ermenistan'da ve dünya genelinde yaşayan cinsel taciz ve şiddet mağdurlarına yöneliktir; yanınızdayız. (TY)
kevin spacey Altın Kayısı Film Festivali metoo taciz Cinsel saldırı
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/haber/ermenistan-altin-kayisi-film-festivali-nin-onur-konugu-kevin-spacey-297260
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Hollywood’un #MeToo’dan intikamı
4 Haziran 2022
/yazi/hollywood-un-metoo-dan-intikami-262755
Tacizle Suçlanan Kevin Spacey Özür Diledi
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/haber/tacizle-suclanan-kevin-spacey-ozur-diledi-191072
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