Ermenistan’daki kadın ve LGBTİ+ örgütlerinden Kevin Spacey protestosu

Ermenistan'ın en prestijli film festivallerinden biri olan Altın Kayısı Film Festivali 7 Temmuz’da başladı.

Festival yönetiminin bu yılki onur konuğu olarak Kevin Spacey'yi açıklaması ise tepkilere neden oldu ve festival, sanat ve etik tartışmalarının kesiştiği bir noktada Ermenistan'da önemli bir gündem haline geldi.

Oyuncu, adı bir dizi cinsel taciz ve saldırı suçlamasıyla anılan bir isim olarak biliniyor.

Agos Gazetesi’nde yer alan habere göre, Yerevan’a gelen Spacey, hem festival yönetimi hem de Yerevan Belediye Başkanı Tigran Avinyan tarafından “sıcak” bir şekilde karşılandı. Ancak dün (9 Temmuz) Sinema Evi'nin önünde kadın ve LGBTİ+ örgütleri ile hak savunucularından oluşan bir grup, oyuncuyu protesto etti.

Ermenistan Altın Kayısı Film Festivali'nin onur konuğu Kevin Spacey

Talepler ve mesajlar

Kadına Yönelik Şiddeti Durdurma Platformu'nun çağrısıyla düzenlenen eylemde, oyuncuyla ilgili yaklaşık 50 kişinin taciz ve cinsel saldırı beyanı olduğu hatırlatıldı.

Eylemde, “Sahnede aktör, sahne arkasında şiddet faili”, “Altın Kayısı, cinsel istismara dur de” ve “50” yazılı pankartlar taşındı.

Eylemde şu talepler dile getirildi: