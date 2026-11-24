Ermenistan’da Başbakan Nikol Paşinyan, yeni anayasasının taslağını yayınladı.

Yeni anayasa ayrıca parlamentonun, hükümetin ve bağımsız devlet organlarının yetkilerini değiştiriyor.

Taslakta Türkiye ve Azerbaycan topraklarının bir kısmı üzerinde hak iddia eden Bağımsızlık Bildirgesi'ne atıf yok.

Yurtdışında yaşayan vatandaşların oy haklarının kısıtlanması, belirli suçlar için vatandaşlığın iptal edilmesine izin verilmesi gibi konular ise taslağa girdi.

Mevcut anayasa 16 bölüm ve 220 maddeden oluşuyor. Taslak ise 12 bölüm ve 89 maddeden oluşuyor. Ermenistan'ın parlamenter yönetim sistemini korumakla birlikte, bazı mekanizmalarını revize ediyor.

Bağımsızlık Bildirgesi'ne atıf kaldırıldı

Agos’un CivilNet internet sitesinden aktardığına göre mevcut anayasanın giriş bölümü "Ermeni halkı" sözleriyle başlıyor. Bu, Bağımsızlık Bildirgesi'nde yer alan devletin temel ilkelerine ve ulusal hedeflere atıfta bulunur.

Yeni giriş bölümünde ise "Biz, Ermenistan Cumhuriyeti halkı" sözleriyle başlıyor. "Uluslararası alanda tanınmış topraklarımızda bağımsız, barışçıl, güvenli ve müreffeh bir devlet kurma" misyonundan bahsediyor.

Taslağın birinci maddesine göre, Ermenistan Cumhuriyeti'nin kurucusu Ermenistan Cumhuriyeti halkıdır. Üçüncü madde ise halkı, Ermenistan vatandaşlarının kolektif bir bütünü olarak tanımlıyor.

Azerbaycan, Ermenistan-Azerbaycan arasında barış anlaşmasının imzalanması için ön koşul olarak Ermenistan anayasasından Bağımsızlık Bildirgesi'ne yapılan atfın kaldırılmasını öne sürüyor. Bakü, bildirgenin atıfta bulunduğu 1989 tarihli Ermenistan ve Dağlık Karabağ'ın birleşmesi kararının kendisine yönelik toprak iddiası anlamına geldiğini savunuyor.

Paşinyan, ise anayasa reformunu Ermenistan'ın iç meselesi olarak tanımlıyor.

Kaldırılan devlet sembollerinin açıklaması

Mevcut anayasanın 21. maddesi Ermenistan'ın armasını ve bayrağını tanımlayıp arma açıklamasında Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi'nden bahsedilir.

Taslakta bu tür tanımlamalar bulunmuyor. Madde 16 uyarınca, referandumla kabul edilecek bir yasa, arma ve bayrağın yanı sıra milli marşın tanımını da belirleyecek.

Bu, sembollerin hemen değişeceği anlamına gelmiyor. Mevcut yasalar, değiştirilene kadar yürürlükte olacak.

Yurtdışında yaşayan vatandaşların oy hakları kısıtlanıyor

Mevcut anayasaya göre, 18 yaş ve üzeri Ermenistan vatandaşları, Ermenistan'da ne kadar süre yaşadıklarına dair genel bir şart olmaksızın, parlamento seçimlerinde ve referandumlarda oy kullanma hakkına sahip.

Ancak taslağın 20. maddesine göre, yalnızca oylamadan önceki iki yılın en az birinde Ermenistan'da sürekli ikamet eden vatandaşlar oy kullanma ve referandumlara katılma hakkına sahip olacak.

Bu değişiklik, yurtdışında yaşayan birçok vatandaşı doğrudan etkiliyor. Bu değişiklik, oy kullanma hakkına sahip vatandaşların imzalarını gerektiren vatandaş girişimlerine katılımı da etkileyebilir.

Vatandaşlığın iptali mümkün hale geliyor

Mevcut anayasanın 47. maddesi, bir Ermeni vatandaşının vatandaşlıktan çıkarılması yasak. Taslağın 24. maddesi ise mahkemenin anayasal düzenin temellerine veya devlet güvenliğine karşı işlenen suçlar nedeniyle vatandaşlığı iptal etmesine olanak tanıyor.

Bu tür kararların gerekçeleri ve süreçleri kanunla belirlenecek. Bu, mevcut anayasal güvencede temel bir değişiklik olarak öne çıkıyor.

Meclis'e yeni yetkiler

Taslağa göre Meclis, üye tamsayısının en az beşte üçünün oyuyla kendi kendini feshedebilecek. Mevcut Anayasa'da bu nitelikte genel bir imkan bulunmuyor.

Meclis; yalnızca başbakan hakkında değil, her bir başbakan yardımcısı, bakan ve diplomatik temsilci hakkında da gensoru (güvensizlik oyu) kabul edebilecektir. Bu yönde bir karar alınabilmesi için üye tamsayısının salt çoğunluğu gerekecek ve karar ilgili görevlinin yetkilerini sona erdirecektir.

Genel kural olarak başbakan yardımcısı, bakan ve diplomatik temsilci adayları, ilgili meclis komisyonunun açık oturumunda görüşülecektir. Yeni bir başbakanın atanmasının ardından hükümetin ilk kuruluş aşamasında ise bu kurala istisna tanınıyor.

Milletvekillerinin hukuki statüsü de değişiyor. Hükümette görevlendirilen bir milletvekilinin üyeliği (veya vekaleti) sona erdirilmek yerine askıya alınacaktır.

Başbakanın silahlı kuvvetlerdeki rolü genişliyor

Mevcut anayasaya göre, savaş zamanında başbakan silahlı kuvvetlerin başkomutanıdır. Taslak metne göre, başbakan bu sınırlama olmaksızın başkomutan konumundadır.

Uluslararası antlaşmalarla onaylanan durumlar dışında, silahlı kuvvetlerin Ermenistan dışına gönderilmesi Meclis'in onayını gerektirir. Acil durumlarda başbakan ülke içinde silahlı kuvvetlerin kullanılmasına karar verebilir, ancak hükümet bu kararı iptal edebilir.

Taslakta Güvenlik Konseyi'nden hiç bahsedilmiyor. Mevcut anayasaya göre, konseyin başkanlığını başbakan yapıyor ve savunma politikasının ana yönlerini belirliyor.

Medya ve partiler için yeni şartlar

Taslağın 28. maddesi, ilk defa medya kuruluşları için mali şeffaflık ilkesini anayasal düzeyde güvence altına alıyor. Televizyon ve Radyo Komisyonu'nun statüsü de değişiyor. Artık ayrı bir kurum olmayacak. Görevleri yeni, özerk bir kuruma devredilecek.

Partiler yalnızca vatandaşlardan gelen bağışlar ve devlet bütçesiyle finanse edilebiliyordu. Taslak ayrıca Anayasa Mahkemesine, yabancı kaynaklardan fon alan veya devletin bağımsızlığından vazgeçmeyi savunan bir partiyi yasaklama yetkisi de veriyor.

Anayasa değişiklikleri yalnızca referandumla yapılabilir

Mevcut anayasaya göre, parlamento üçte iki çoğunlukla belirli sayıda maddeyi değiştirebilir. Taslak metne göre, tüm anayasa değişiklikleri yalnızca referandum yoluyla kabul edilecek.

Aynı zamanda taslak, bir yasa tasarısının referanduma sunulması için gereken parlamento çoğunluğunu üçte ikiden beşte üçe düşürüyor.

Anayasa referandumunun kabul edilmesi için gereken asgari "evet" oyu oranı, referanduma katılma hakkına sahip vatandaşların dörtte birinden üçte birine yükseliyor.

Vatandaş girişimleri için gereken koşullar da değişiyor. Bir yasa tasarısı sunmak için gereken imza sayısı 50 binden 40 bine düşüyor. Reddedilen bir yasa tasarısının referanduma sunulması için gereken imza sayısı ise 300 binden 200 bine iniyor.

Uluslararası üyelikler için geçiş dönemi istisnası

Taslak, uluslarüstü kuruluşlara üyelik ve Ermenistan topraklarında yapılacak değişiklikler gibi konuların referandumla karara bağlanması şartını koruyor. Ancak 89. madde, ilgili anayasa referandumu şartı yürürlüğe girmeden önce Ermenistan'ın uluslararası bir anlaşmanın parlamento tarafından onaylanması yoluyla katıldığı örgütler için geçici bir istisna getiriyor.

Parlamento, uluslararası anlaşmaların feshedilmesine ilişkin kurallar uyarınca bu tür kuruluşlardaki üyeliğin sona erdirilmesine veya askıya alınmasına karar verebilir.

Bu hüküm, Ermenistan'ın Ocak 2015'te katıldığı Avrasya Ekonomik Birliği için de geçerli olabilir. Bu da birlikten ayrılmanın referandum gerektirmeyebileceği anlamına gelir.

Kilisenin statüsü korundu, laik devlet ilkesi benimsendi

Taslak, Ermeni Apostolik Kilisesi'nin ulusal kilise olarak özel misyonunun tanınmasını koruyor.

Ancak devlet ve kilise arasındaki ilişkilere dair ifadeler değişiyor. Mevcut anayasaya göre, bu ilişkiler kanunla "düzenlenebilir". Taslak metne göre ise kanunla "düzenlenmektedir". Dolayısıyla, yasama düzenlemesi anayasal bir gereklilik haline geliyor.

Taslak, Ermenistan'ın anayasal devlet tanımına ilk kez "laik" kelimesini ekliyor. Bu madde, değiştirilemeyecek maddeler arasında yer alıyor.

Sırada ne var?

Yayınlanan metin nihai belge değil. Mevcut anayasaya göre, bu konunun referanduma sunulması için tüm milletvekillerinin en az üçte ikisinin oyuna ihtiyaç duyuluyor. Şu an Meclis'te referanduma gidecek çoğunluk sağlanamıyor, muhalefetten altı oy daha gerekiyor.

Paşinyan, seçmenlerin yeni anayasayı referandumda reddetmesi halinde istifa etmeye hazır olduğunu, onaylanması durumunda ise bir sonraki seçimde başbakanlık için aday olmayacağını söyledi.

Parlamentodaki muhalefet grupları, yeni anayasanın referanduma sunulmasını desteklemeyeceklerini açıkladılar.

Paşinyan: Dördüncü Cumhuriyet’i Üçüncü Cumhuriyet’ten ayıran, çatışmanın yokluğu Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yeni anayasa taslağının yayımlanmasının ardından halka seslendi. Anayasa değişikliğinin gerekçelerini, Azerbaycan ile barış sürecini ve muhalefete yaptığı referandum teklifini anlattı. Yeni anayasanın kabul edilmesiyle yurttaşlar, devlet ve hukuk düzeni arasında organik bir bağ kurulmasını amaçladıklarını belirten Paşinyan, önceki anayasa referandumlarının sonuçlarının hileyle belirlendiğini savundu. Yeni anayasanın ortaya koyduğu devlet modelini “Dördüncü Cumhuriyet” olarak tanımlayan Paşinyan, mevcut devlet modelinin çatışma mantığı üzerine kurulduğunu kaydetti. Çatışma politikalarının ülkedeki göçün, yolsuzluğun ve oligark düzeninin temelinde yer aldığını savunarak yeni anayasanın amaçlarından birinin de yargıyı oligarkların etkisinden kurtarmak olduğunu söyledi: “2018'de halkın katılımıyla gerçekleşen Kadife Devrim sonucunda iktidar halka iade edildi. Yeni Anayasa’nın kabul edilmesiyle devlet de halka iade edilecek. Yeni Anayasa’nın kabul edilmesiyle barış da halka iade edilecek.” “Dış baskılar nedeniyle yapmıyoruz” Yeni anayasa taslağının sekizinci maddesinde Ermenistan’ın dış politikasının amacının barışı sağlamak olarak tanımlandığına dikkat çeken Paşinyan, bunun 23 Ağustos 1990 tarihli Bağımsızlık Bildirgesi’nde yer alan çatışma mantığının reddedilmesi anlamına geldiğini söyledi. Anayasa değişikliğinin dış baskılar sonucunda gündeme gelmediğini vurgulayan Paşinyan, şöyle konuştu: “Bu adımı dış baskılar nedeniyle ya da başkası için attığımız yanılgısına kapılmayın. Bunu, devletimizin sürekliliğine ilişkin vizyonumuza hayat vermek ve Ermenistan Cumhuriyeti’ni ileri karakol mantığının ötesine geçecek şekilde konumlandırmak için yapıyoruz.” Paşinyan, Ermenistan’ı bir “Barış Kavşağı”na dönüştürmeyi hedeflediklerini belirterek yeni anayasanın Azerbaycan ile kalıcı barışın sağlanmasındaki rolüne ilişkin de şöyle konuştu: “Bu konuda tüm siyasi, insani ve ahlaki itibarımı ortaya koyuyor ve şunu söylüyorum: Yeni Anayasa’nın kabul edilmesinin ardından Azerbaycan’la barış anlaşmasını yalnızca imzalayıp onaylamakla kalmayacak, aynı zamanda kurumsallaşmış, kalıcı ve geri döndürülemez bir barışa da sahip olacağız.” Karabağ sorununa ilişkin geçmiş müzakere süreçlerini de eleştiren Paşinyan, çatışmanın Ermenistan’ı devletini kaybetmenin eşiğine getirdiğini, ancak bugün hem barışa hem de bağımsızlığa sahip olmanın mümkün olduğunu ifade etti. Muhalefete referandum ve istifa teklifi Muhalefeti barış sürecini engellemekle suçlayan Paşinyan, iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi’nin anayasa taslağını referanduma sunmak için altı milletvekilinin daha desteğine ihtiyaç duyduğunu belirtti. Muhalefete yaptığı teklifi yineleyen Paşinyan, referandumun sonucuna bağlı olarak siyasi geleceğine ilişkin şu taahhütte bulundu: “Halk Anayasa’ya karşı oy verir ve yeni Anayasa kabul edilmezse istifa ederek başbakanlık görevinden ayrılacağım. Halk Anayasa’yı desteklerse bir sonraki seçimlerde, ister olağan ister erken seçim olsun, başbakan adayı olmayacağım.” Paşinyan, anayasanın kabul edilmesi halinde bir sonraki seçime kadar barışın kurumsallaştırılması için çalışacağını belirtti. “Artık barış ile devlet, barış ile bağımsızlık, barış ile refah, barış ile demokrasi arasında seçim yapmak zorunda kalmayacağımız, tarihî açıdan tamamen yeni bir aşamaya ulaşacağız. Hem barışa hem bağımsızlığa, hem devlete hem refaha, hem özgürlüğe hem de demokrasiye sahip olmalıyız.”

Muhalefet ve iktidar arasında restleşme

Ermenistan'da muhalefet, yeni anayasa taslağının referanduma götürülmesi sürecini mecliste engelleyeceğini açıkladı. Hükümet ise erken seçim kartını açtı.

İktidardaki Sivil Sözleşme Partisi Milletvekili Arusyak Manavazyan, yeni anayasa taslağının referandum ile halka sorulmaması halinde "ülkenin erken seçime gideceğini" kaydetti.

Manavazyan, muhalefetin yeterli kamuoyu desteğine sahip olmadığı için, referanduma gitme kararına karşı çıktığını savundu.

Meclisteki iki muhalefet grubu Ermenistan İttifakı ve ana muhalefetteki Güçlü Ermenistan partisi referanduma karşı tutumlarını yineledi.

Ermenistan İttifakı Grubu Sekreteri Artur Haçatryan ile Güçlü Ermenistan Grubu Sekreteri Tigran Abrahamyan, düzenledikleri basın toplantısında Paşinyan'a yönelik eleştirilerde bulundu.

Haçatryan, "Muhalefet, Paşinyan'ın teklifini reddediyor. (İktidara) Onlara zamanlarını ve enerjilerini boşa harcamamalarını tavsiye ediyorum. Paşinyan ile müzakere söz konusu olamaz." dedi.

Abrahamyan ise, yeni anayasa taslağının "demokratik olmayan ülkeye özgü" nitelikler taşıdığını savundu.

Abrahamyan, "Ermenistan Bağımsızlık Bildirgesi'ne" yapılan atfın anayasadan Azerbaycan'ın talebi üzerine çıkarıldığını öne sürdü.

(HA)