Ermenistan Roma Statüsü'nü onayladı, ülkeye girerse Putin'i tutuklayacak

Ermenistan Parlamentosu Salı günü yaptığı oylamada Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) yargı yetkisini kabul ederek Roma Statüsüne taraf oldu.

Erivan bu kararıyla UCM'nin Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için çıkarttığı tutuklama emri bağlamında eski müttefiki Rusya ile bağlarını pratikte koparmış sayılıyor.

Moskova geçen ay eski müttefiki Erivan'ın UCM'ye katılma çabalarını "dostça olmayan bir adım" olarak nitelemiş ve Ermenistan'ın büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı. UCM'yi kurarak Roma Statüsü'nü imzalayan ve onaylayan ülkeler, Ukraynalı çocukların ülkelerinden alınarak Rusya'ya götürülmeleri iddiasıyla "savaş suçları" işlemekle itham edilen Vladimir Putin'i, topraklarına ayak basması halinde tutuklamakla yükümlü sayılıyor.

euronews'un haberine göre, Ermenistan yetkilileri bu adımın Rusya'yla hiçbir ilgisi olmadığını ve Azerbaycan'ın ülkelerine yönelik saldırganlığından kaynaklandığını savunuyor.

Ermenistan parlamentosundaki oylamada Roma Statüsü 22'ye karşı 60 oyla onaylandı. Karar, Cumhurbaşkanı'nın onaylamasından 60 gün sonra yürürlüğe girecek.

Ermenistan-Rusya ilişkileri

Geçmişte yakın dostluk ve ittifak içindeki Ermenistan ve Rusya'nın ilişkileri son yıllarda önemli ölçüde yıprandı.

Moskova 2020'de, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki altı haftalık savaşı sona erdiren anlaşma için arabuluculuk yapmıştı. Sonuçta Erivan'ın, Azerbaycan'ın Ermeni nüfusun çoğunlukta olduğu Dağlık Karabağ ve çevresindeki geniş toprakları BM Güvenlik Konseyi kararlarına da uygun olarak Bakü'ye bırakması kararlaştırıldı.

Rusya'nın ihtilaflı bölgeye gönderdiği 2 bin kişilik barış gücünün varlığına karşın Azerbaycan'ın bölgede üstünlük kurması Ermenistan'ın Rusya'ya yönelik suçlamalarına yol açtı.

Kremlin ise Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı, Azerbaycan'ın bölgedeki egemenliğini kabullenerek Dağlık Karabağ'ın düşmesini hızlandırmakla suçladı.

Moskova ayrıca Erivan'ı, ABD birliklerine ortak askeri tatbikatlar için ev sahipliği yapmak da dahil Batı'yla kucaklaşarak Rusya ile ilişkilerini zedelemekle suçluyor.

Gelişmelerden sonra Paşinyan'ın Ermenistan'ı Avrasya'da Moskova'nın egemenliğinde altı eski Sovyet ülkesi Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, ve Tacikistan'ın 2002'de oluşturdukları Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütünden çekip çekmeyeceği henüz belirsiz. Ermenistan ayrıca bir Rus askeri üssüne ev sahipliği yapıyor ve Rus sınır muhafızları Ermenistan'ın Türkiye sınırında devriye gezmesine yardımcı oluyor.