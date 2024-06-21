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DÜNYA
Yayın Tarihi: 21 Haziran 2024 13:08
 ~ Son Güncelleme: 21 Haziran 2024 13:42
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Ermenistan, Filistin’i resmen tanıdı

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, ülkenin iki devletli çözümü desteklediği vurgulandı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Ermenistan, Filistin’i resmen tanıdı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Ermenistan, bugün Filistin devletini resmen tanıdığını açıkladı.

Ermenistan'ın resmî haber ajansı Armenpress'in paylaştığı Dışişleri Bakanlığı açıklamasında "Ermenistan, uluslararası hukuka, halkların eşitliği, egemenliği ve barış içinde bir arada yaşaması ilkelerine bağlılığını bir kez daha teyit ediyor ve Filistin devletini tanıyor,” dendi.

Ermenistan'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun Gazze'de derhal ateşkes çağrısında bulunan kararlarına katıldığı kaydedilen açıklamada, ülkenin iki devletli çözümü desteklediği de vurgulandı.

İsrail'den kınama

Öte yandan İsrail, karar üzerine Ermenistan'ın Tel Aviv Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ermenistan'ın İsrail'deki Büyükelçisi'nin ülkesinin Filistin'i tanıma kararı üzerine kınama amacıyla Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı ifade edildi.

Filistin'i tanıyan ülkeler

15 Kasım 1988'de, birinci İntifada'nın ilk yıllarında, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Lideri Yaser Arafat, Filistin'i başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet olarak ilân etti. Bunu sürgünde olduğu Cezayir'de yaptı ve Cezayir, Filistin'i resmen tanıyan ilk ülke oldu.

Mayıs 2024 itibarıyla Birleşmiş Milletler'in 194 üyesinden 145'i Filistin'i devlet olarak tanıyor. İspanya, Norveç ve İrlanda, mayıs ayında yaptıkları ortak açıklamayla Filistin devletini tanıyacaklarını duyurdu.

Orta Doğu, Afrika ve Asya'nın çoğu Filistin devletini tanıyor; ancak ABD, Kanada, Avustralya, Japonya, Güney Kore ve birçok Batı Avrupa ülkesi, Filistin'i tanımıyor. 

Türkiye de Filistin'i tanıyan ilk ülkelerden. (TY)

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